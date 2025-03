Ktoś znów truje psy w Szczecinie? W parku znaleziono podejrzaną substancję

O włos od katastrofy. Samolot ze Szczecina do Londynu omal nie zderzył się z helikopterem

To nie pierwszy przypadek w Szczecinie, gdy ktoś czyha na życie psów. Co jakiś czas pojawiają się alarmujące doniesienia o kawałkach kiełbasy naszpikowanych ostrymi elementami czy trucizną. Do niebezpiecznych sytuacji dochodziło m.in. na Pogodnie. Tym razem w czujność muszą uzbroić się mieszkańcy Świerczewa.

Jak informuje Psi Patrol Szczecin, podejrzaną substancję znaleziono na terenach zielonych między ulicami 26 Kwietnia, Witkiewicza i Twardowskiego, w rejonie osiedla Przyjaźni.

"Niedaleko wybiegu dla psów, obok kortów tenisowych zgłoszono nam znalezienie podejrzanej substancji przypominającej trutkę na szczury"

- alarmują miłośnicy zwierząt i apelują do okolicznych mieszkańców o zachowanie czujności. "Znaleziono jedno miejsce, ale może być ich więcej" - dodają.

Sprawa została już zgłoszona na policję.

"Spisaliśmy protokół popełnienia przestępstwa i policja czeka na technika do zabezpieczenia próbek"

- czytamy na facebookowym profilu Psi Patrol Szczecin.

