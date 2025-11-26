Nowa siedziba Teatru Współczesnego w Szczecinie – marzenie staje się rzeczywistością

Nowa siedziba Teatru Współczesnego ma być nowoczesnym i ekologicznym obiektem, projektowanym w technologii BIM (Building Information Modeling). Ma to pozwolić na skrócenie czasu projektowania i budowy oraz obniżenie kosztów inwestycji i eksploatacji nawet o 20-30 proc. Obiekt ma być proekologiczny i energooszczędny. W nowym gmachu zaplanowano m.in. dużą scenę z widownią na 450 miejsc, scenę kameralną dla 90–200 osób oraz scenę społeczno-edukacyjną dla 100–240 osób.

Kiedy Teatr Współczesny w Szczecinie zyska nową siedzibę?

Zgodnie z zapowiedziami miasta, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2026 roku. Na projektowanie przewidziano półtora roku, a na roboty budowlane – dwa lata. Oznacza to, że nowa siedziba Teatru Współczesnego mogłaby powstać już w 2030 roku. Nadzór nad realizacją konkursu oraz inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

"Nowa scena nad Odrą" – Szczecin stawia na kulturę

Konkurs na projekt nowej siedziby Teatru Współczesnego miasto ogłosiło pod hasłem „Nowa scena nad Odrą”. Teatr ma powstać na wyspie Łasztownia, przy Nabrzeżu Celnym, naprzeciw Starego Miasta i Zamku Książąt Pomorskich. Uczestnicy konkursu mają przedstawić m.in. schematyczną koncepcję układu urbanistyczno-architektonicznego budynków i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem innych planowanych na tym obszarze inwestycji, takich jak Most Kłodny, kładka piesza, zagospodarowanie nadodrzańskiego bulwaru.

- Musimy dokładnie przeanalizować wszystkie zgłoszenia i upewnić się, że spełniają wymagania formalne. Chcemy, aby proces był przejrzysty i rzetelny, bo mówimy o inwestycji, która na lata zmieni przestrzeń Łasztowni i wzbogaci ofertę kulturalną Szczecina – powiedział zastępca prezydenta miasta Michał Przepiera.

Nagrody w konkursie na projekt Teatru Współczesnego w Szczecinie

Konkurs ma formułę międzynarodową. Przewidziano w nim wysokie nagrody pieniężne: 300 tys. zł (brutto) dla zwycięzcy, 200 tys. zł za II miejsce i 100 tys. zł za III miejsce. Dodatkowo mają zostać przyznane trzy wyróżnienia, po 50 tys. zł. Autor najwyżej ocenionego projektu zostanie zaproszony do podpisana umowy na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas budowy. Konkurs architektoniczny organizowany jest przy udziale Stowarzyszenia Architektów Polskich.

