Kto zanieczyszcza jezioro Dąbie? Specjalne boje już to sprawdzają

Jezioro Dąbie pod specjalnym nadzorem

Na Jeziorze Dąbie pojawiły się dwie specjalistyczne boje wyposażone w zaawansowane urządzenia do pomiaru jakości wody. To odpowiedź na powtarzające się problemy z zanieczyszczeniami, które w poprzednich latach zmuszały do zamykania kąpieliska i wprowadzania zakazu kąpieli.

Boje zostały umieszczone w strategicznych punktach jeziora, około 70 metrów od brzegu, po obu stronach plaży – od strony rzeki Płoni i mariny. Jak informuje szczeciński magistrat, dzięki temu woda na kąpielisku Dąbie przez najbliższe pięć miesięcy będzie objęta szczególnym nadzorem.

Jak działają pływające laboratoria na Jeziorze Dąbie?

Każda boja jest wyposażona w sondy badawcze, które będą rejestrować dane co kilka minut. Następnie informacje te będą przesyłane na serwer, gdzie zostaną zapisane, przeanalizowane i przetworzone w czytelne wykresy. Zasilanie solarne zapewnia ciągłą pracę urządzeń, co jest kluczowe dla nieprzerwanego monitoringu.

Przy pomocy sond sprawdzane są podstawowe parametry fizyczne i chemiczne wody, takie jak:

pH,

potencjał REDOX,

przewodność,

temperatura.

Na podstawie tych parametrów można na bieżąco oceniać, czy i kiedy w danym miejscu pogarsza się jakość wody, a tym samym – czy i kiedy dostają się do niej zanieczyszczenia. Rejestracja danych już się rozpoczęła.

Czy to koniec problemów z zanieczyszczeniami na Jeziorze Dąbie?

To rozwiązanie pozwoli nie tylko na bieżące kontrolowanie stanu wody w zbiorniku, ale w szerszej perspektywie czasowej ma pomóc w zidentyfikowaniu źródeł zanieczyszczeń, które powtarzały się w ostatnich sezonach, skutkując koniecznością wprowadzania zakazu kąpieli na kąpielisku.

Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki temu rozwiązaniu uda się utrzymać wysoką jakość wody w jeziorze Dąbie, a przede wszystkim znaleźć przyczynę problemu, z którym mieszkańcy Szczecina zmagają się od lat.

