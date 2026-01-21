Krwawy incydent w centrum Szczecina. 42-latek w szpitalu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-01-21 9:07

Szokujące sceny rozegrały się w środę w centrum Szczecina. Na ulicy Malczewskiego znaleziono rannego 42-letniego mężczyznę. Nieoficjalne doniesienia mówią o tym, że został on zraniony nożem. Na miejscu interweniowały służby – policja i pogotowie ratunkowe. Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala.

Taśma policyjna, radiowóz

Ranny mężczyzna w centrum Szczecina

Do zdarzenia doszło we wtorek, 20 stycznia, przed godziną 17:00. Jak informuje serwis wSzczecinie.pl, policja otrzymała zgłoszenie o rannym mężczyźnie leżącym w rejonie biurowca "Oxygen" na ul. Malczewskiego w centrum miasta. Na miejsce natychmiast wysłano patrol oraz zespół ratownictwa medycznego.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, według którego na jednej z ulic w centrum miasta ma leżeć ranny mężczyzna, który może wymagać pomocy medycznej. Po dotarciu na miejsce policjanci potwierdzili to zgłoszenie. Mężczyźnie została udzielona pomoc medyczna – relacjonował w rozmowie z portalem asp. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Ranny 42-latek trafił do szpitala

Według nieoficjalnych doniesień mężczyzna miał zostać zraniony nożem. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że 42-latek doznał urazów głowy oraz kończyny górnej.

- Na miejscu wezwania znajdował się poszkodowany mężczyzna lat 42 z urazem kończyny górnej i głowy, któremu pomoc udzielali świadkowie zdarzenia. Po dokonaniu niezbędnych czynności ratunkowych pacjent przytomny, w stanie stabilnym został przewieziony do szpitala - przekazała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, cytowana przez TVP Szczecin.

Co się stało na ul. Malczewskiego?

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia. Policjanci ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego niebezpiecznego incydentu.

Zarzuty dla nożownika, który zabił lekarza
