Kolejne historyczne odkrycie na Zamku Książąt Pomorskich. Te mury mają kilkaset lat

Do odkrycia doszło na północnej skarpie, w miejscu, gdzie planowane jest stworzenie ogrodów renesansowych.

"Odkryliśmy średniowieczne mury obronne na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Otoczono nimi Szczecin w XIII i XIV wieku. To kolejna ciekawostka, którą odkryliśmy przy zagospodarowaniu tarasów zamkowych oraz odbudowie skrzydła północnego. Ciekawe czy czekają nas kolejne historyczne niespodzianki" - napisał na Facebooku marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze losy odnalezionego fragmentu murów. Mieszkańcy proponują, by je odpowiednio wyeksponować i wkomponować w przebudowane tarasy zamkowe.

"Rewelacja, mam nadzieję, że będą wyeksponowane."

"To może rekonstrukcja?"

"Ciekawe czy zachowały się jakieś szkice jak to wyglądało kiedyś to można by odbudować. Ciekawie by to wyglądało."

- komentują internauci.

To kolejne historyczne odkrycie w rejonie Zamku Książąt Pomorskich. Niedawno zakończyły się prace przy niezbadanych wcześniej podziemnych tunelach, które były m.in. przyczyną katastrofy budowlanej w maju 2017 roku. Na początku marca pracownicy budowy dokopali się do muru z przełomu XIV i XV wieku. Odkryto również fundamenty wieży z czasów pruskich, która została zburzona podczas powojennej odbudowy zamku.

Prace przy Zamku Książąt Pomorskich mają na celu odbudowę jego północnego skrzydła oraz zagospodarowanie tarasów. Ich koszt to prawie 85 milionów złotych.