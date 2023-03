Wielka demolka pod Zamkiem Książąt Pomorskich. Szpetne baraki przechodzą do historii

W parterowych budynkach znajdowały się pomieszczenia, które służyły jako zaplecze. Powstały one kilkadziesiąt lat temu, podczas odbudowy Zamku Książąt Pomorskich z powojennych zniszczeń. Ich estetyka pozostawiała wiele do życzenia, gdyż zupełnie nie pasowały ani do samego zamku, ani do architektury Starego Miasta - nawet tej powojennej. Mimo. iż ulica Kuśnierska uznawana była za jedno z najbardziej klimatycznych miejsc, te zabudowania odbierały jej sporo uroku.

Jak w przyszłości będzie wyglądać to miejsce? Czy klimatyczna ulica Kuśnierska stanie się jeszcze bardziej klimatyczna? Przekonamy się dopiero po zakończeniu inwestycji. Nowe tarasy zamkowe mają być gotowe wiosną 2024 roku.

