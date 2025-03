Każda rodzina w Polsce dostanie przesyłkę z ministerstwa. Co będzie w środku?

Polak zgarnął dużą kasę w Eurojackpot

W losowaniu, które odbyło się w miniony piątek, 7 marca, do zgarnięcia była kumulacja w kwocie 220 milionów złotych. Nikomu jednak nie udało się w całości wytypować zestawu liczb: 4, 12, 35, 37, 48 oraz 4 i 10. Najwięcej szczęścia mieli gracze z Niemiec i Norwegii. W tych krajach padły trzy wygrane drugiego stopnia w kwocie ponad 700 tysięcy euro. Odnotowano też siedem wygranych trzeciego stopnia w kwocie ponad 175 tysięcy euro, które padły w Niemczech, Finlandii, a także na Słowacji i Litwie.

W Polsce odnotowano jedną wygraną czwartego stopnia. Trafi ona do gracza, który zagrał online za pośrednictwem strony internetowej www.lotto.pl, czyli bez wychodzenia z domu. Na jego konto trafi prawie 930 tysięcy złotych, pomniejszone o 10-procentowy podatek od wysokich wygranych. Oznacza to, że do wydania będzie miał ponad 800 tysięcy złotych, a za tę kwotę można naprawdę nieźle zaszaleć na zakupach i spełnić wiele nieosiągalnych dotąd marzeń.

Kumulacja wciąż czeka na szczęśliwego gracza. W kolejnym losowaniu Eurojackpot, które odbędzie się 11 marca, do zgarnięcia będzie aż 260 milionów złotych

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

