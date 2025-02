Śnieżny Księżyc nie pozwoli ci zasnąć tej nocy. Kiedy można zobaczyć to wyjątkowe zimowe zjawisko?

Wyniki Eurojackpot 11.02.2025

3, 12, 22, 28, 47 oraz 1 i 12 - to właśnie te liczby zostały wylosowane we wtorek, 11 lutego w losowaniu Eurojackpot. Tylko jednej osobie w całej Europie udało się wytypować dokładnie taką samą kombinację i zgarnąć główną wygraną w kwocie 360 milionów złotych, a dokładnie prawie 88 milionów euro, gdyż tym razem największym szczęściarzem okazał się gracz z Niemiec. We wtorkowym losowaniu odnotowano również trzy wygrane drugiego i dwanaście wygranych trzeciego stopnia.

40 wygranych w Eurojackpot w Polsce

Nieco mniejsze kwoty przypadły w udziale graczom z Polski, jednak wciąż można mówić o dużych pieniądzach. Aż 40 graczom udało się wytypować zestaw 4+1 i zgarnąć wygraną piątego stopnia. Każdy z nich otrzyma prawie 24 tysiące złotych pomniejszone o należny podatek od wysokich wygranych. To spory zastrzyk gotówki, który nie tylko pozwoli podreperować domowy budżet, ale także spełnić wiele marzeń.

Kolejne emocje już w najbliższy piątek, 14 lutego. W walentynkowym losowaniu Eurojackpot do wygrania będzie pula gwarantowana w kwocie 45 milionów złotych.

Najwyższe wygrane w Eurojackpot w Polsce

Poniżej przedstawiamy liczbę wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce:

213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)

206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)

193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)

96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)

91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)

62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)

47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)

42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Jak grać w Eurojackpot?

Grać można w kolekturach Lotto lub online na stronie www.lotto.pl. Należy wytypować 5 z 50 i 2 z 12 liczb - samodzielnie lub metodą chybił-trafił. Można grać na wiele zakładów jednocześnie, co zwiększa szansę na wygraną.

Można także zagrać na cztery kolejne losowania lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji.

Od 29 marca 2022 r. losowania Eurojackpot odbywają się nie raz, ale dwa razy w tygodniu: we wtorki i w piątki.

