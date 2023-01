i Autor: Grzegorz Kluczyński

To prawdziwy unikat!

Już nie przejedzie po nim żaden pociąg. Jedyny taki most w Europie przeszedł do historii

To jedyny taki obiekt w Polsce i jeden z nielicznych w Europie. Mimo, iż od wielu lat uchodził za wyjątkowy zabytek techniki, wciąż był używany. Zwodzony most kolejowy w Podjuchach, bo o nim mowa, zagrał nawet w filmie nominowanym do Oscara. Niestety nie przejedzie już po nim żaden pociąg. Przeprawa została na stałe zamknięta i wkrótce zastąpi go zupełnie nowy obiekt.