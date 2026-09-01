Ich dom zaczął pękać, musieli natychmiast uciekać. Co dalej z mieszkańcami uszkodzonej kamienicy przy ul. Hożej w Szczecinie?

Gotowość miasta: „Zapewnimy lokale wszystkim potrzebującym”

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie potwierdza, że jest przygotowany do udostępnienia mieszkań zastępczych zarówno lokatorom komunalnym, jak i właścicielom prywatnych lokali.

Rzeczniczka ZBiLK Sylwia Cyza-Słomska podkreśla, że decyzja obowiązuje od momentu ewakuacji:

– Podtrzymujemy gotowość zapewnienia lokali zastępczych mieszkańcom, którzy będą tego potrzebować. Dotyczy to także osób posiadających mieszkania własnościowe - przekazała.

Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego, a trzy kolejne zgłosiły chęć rozmów w tej sprawie.

Ewakuacja po oględzinach inspektorów. Budynek grozi zawaleniem

Do ewakuacji doszło w sobotę po godz. 17:00. Dwuklatkowy budynek przy Hożej 9 i 11 został otoczony biało‑czerwoną taśmą, a pracownicy pogotowia lokatorskiego zarządzili natychmiastową ewakuację.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie miał wątpliwości – obiekt grozi zawaleniem. Oględziny wykazały poważne uszkodzenia konstrukcji.

W budynku znajduje się łącznie dziewięć mieszkań, z czego dwa należą do miasta. Łącznie mieszka tam około 20 osób, które z dnia na dzień straciły dostęp do swoich domów.

Lokale zastępcze i magazyny na rzeczy osobiste

ZBiLK zapewnia nie tylko dach nad głową. Lokatorzy otrzymają również miejsce magazynowe, w którym będą mogli przechować swoje rzeczy do czasu wyjaśnienia sytuacji budynku.

– Obecnie trwa szacowanie potrzeb. Lokale zostaną udostępnione na zasadach obowiązujących lokatorów lokali komunalnych – dodaje rzeczniczka.

Sprawą zajmie się komisja budownictwa

W środę, 2 września, uszkodzoną kamienicą przy Hożej zajmie się komisja budownictwa rady miasta. Radni mają omówić skalę zniszczeń, możliwe scenariusze naprawy oraz przyszłość mieszkańców, którzy z dnia na dzień stracili swoje miejsce zamieszkania.

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