Metamorfoza pomnika na największym cmentarzu w Polsce wywołała skandal. Już nie wygląda jak "basenik ogrodowy"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-08-31 12:03

Po blisko roku od głośnej i szeroko krytykowanej metamorfozy pomnik „Tym, którzy nie powrócili z morza” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie znów wygląda tak, jak powinien. Zniknęły jaskrawe błękity, a fale odzyskały swój pierwotny, stonowany szary kolor. Miejsce pamięci wróciło do godnej, spokojnej formy.

Kontrowersyjna metamorfoza sprzed roku

Gdy w 2025 roku na największej nekropolii w Polsce odsłonięto „odświeżony” pomnik marynarzy, internet zawrzał. Zamiast stonowanych, symbolicznych fal pojawiły się jaskrawo-niebieskie, które – jak komentowali internauci – wyglądały jak „basenik ogrodowy”, „plażowa dekoracja z nadmorskiego deptaku” czy wręcz „kicz niegodny miejsca pamięci”.

W mediach społecznościowych pojawiły się setki wpisów, a zdjęcia pomnika obiegły ogólnopolskie portale. Wskazywano, że tak krzykliwa kolorystyka kompletnie nie pasuje do charakteru Cmentarza Centralnego, a sama zmiana została przeprowadzona bez wyczucia i bez szacunku dla symboliki monumentu.

Powrót do pierwotnej formy

Dziś po tamtej kontrowersyjnej odsłonie nie ma już śladu. Fale znów są szare, matowe, zgodne z projektem z 1989 roku. Zniknęły jaskrawe akcenty, a pomnik ponownie wpisuje się w atmosferę zadumy, jaka od zawsze towarzyszy temu miejscu.

W ramach odnowienia pomnika oczyszczono również tablice z nazwiskami marynarzy, uporządkowano otoczenie i przywrócono spójność całej kompozycji. Monument znów wygląda jak symboliczny grób tych, którzy nigdy nie wrócili do portu.

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Co zdecydowało o zmianie?

O powrocie do oryginalnej kolorystyki przesądziła przede wszystkim presja mieszkańców. Przez wiele miesięcy szczecinianie domagali się przywrócenia szarości, wskazując, że niebieska wersja była nie tylko nieestetyczna, ale też niezgodna z powagą miejsca.

Renowacja sprzed roku nie była również zgodna z wytycznymi konserwatorskimi dotyczącymi kolorystyki monumentu. Ostatecznie przywrócono więc pierwotną formę – zgodną z historycznym projektem i charakterem nekropolii.

Jak pomnik wygląda teraz?

Monument prezentuje się tak, jak przez ponad trzy dekady: fale są szare, jednolite, bez połysku i bez krzykliwych barw. Otoczenie jest uporządkowane, a całość znów tworzy spójny, symboliczny punkt pamięci.

Odwiedzający zatrzymują się w ciszy, niektórzy zapalają znicze. Miejsce odzyskało atmosferę refleksji, którą zaburzyła ubiegłoroczna metamorfoza.

Cmentarz Centralny odzyskuje spokój

Charakterystyczny monument na największej nekropolii w Polsce znów prezentuje się bez dysonansów wizualnych. Pomnik „Tym, którzy nie powrócili z morza” wrócił do swojej roli – miejsca zadumy, historii i szacunku.

Po roku burzliwej dyskusji temat wreszcie ucichł, a monument odzyskał to, co najważniejsze: godność.

Pomnik z jaskrawoniebieskimi falami, obok na miniaturze jego szara wersja. O zmianach w Szczecinie czytaj na SE Szczecin.
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CMENTARZ CENTRALNY W SZCZECINIE
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