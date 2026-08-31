Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu zapraszają

Ostatni dzień sierpnia przynosi wymarzone warunki do plażowania. Dla każdego, kto planuje spędzić dzisiejsze popołudnie nad morzem, przygotowano doskonałą wiadomość – wszystkie kołobrzeskie kąpieliska są otwarte, a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Warto dodać, że prestiżowe wyróżnienie Błękitnej Flagi na sezon 2026, które zdobi tutejsze plaże (w tym Kołobrzeg Zachód czy Kamienny Szaniec), jest najlepszym dowodem na doskonałą jakość tutejszej infrastruktury i wysokie standardy bezpieczeństwa.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Podczele: warunki doskonałe – temperatura powietrza wynosi 23°C , temperatura wody to 18°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Brak czerwonej flagi, kąpielisko jest otwarte .

warunki doskonałe – temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością zaledwie . Brak czerwonej flagi, kąpielisko jest . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Bałtyk: idealne miejsce na relaks – temperatura powietrza wynosi 23°C , wody 18°C , a wiatr osiąga 2 m/s . Kąpielisko jest otwarte .

idealne miejsce na relaks – temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr osiąga . Kąpielisko jest . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec: bezpieczne i czyste – temperatura powietrza wynosi 23°C , wody 18°C , a wiatr to 2 m/s . Brak jakichkolwiek ostrzeżeń, plaża jest otwarta .

bezpieczne i czyste – temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr to . Brak jakichkolwiek ostrzeżeń, plaża jest . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Marine Hotel: sprzyjająca aura – temperatura powietrza wynosi 23°C , wody 18°C , wiatr wieje z siłą 2 m/s . Kąpielisko zaprasza i jest otwarte .

sprzyjająca aura – temperatura powietrza wynosi , wody , wiatr wieje z siłą . Kąpielisko zaprasza i jest . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin: doskonałe warunki dla rodzin – temperatura powietrza wynosi 23°C , wody 18°C , wiatr osiąga 2 m/s . Kąpielisko jest otwarte .

doskonałe warunki dla rodzin – temperatura powietrza wynosi , wody , wiatr osiąga . Kąpielisko jest . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża TRM: wspaniała pogoda – temperatura powietrza to 23°C , wody 18°C , wiatr 2 m/s . Kąpielisko jest otwarte .

wspaniała pogoda – temperatura powietrza to , wody , wiatr . Kąpielisko jest . Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Radzikowo: spokojne morze i słońce – temperatura powietrza wynosi 23°C, wody 18°C, wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Kąpielisko jest otwarte.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Choć wysokie temperatury w trakcie sezonu letniego sprzyjały powstawaniu uciążliwych zakwitów w niektórych częściach polskiego wybrzeża, na monitorowanych plażach w Kołobrzegu nie odnotowano obecności sinic. Aktualna mapa czystości wód potwierdza, że tutejsze wody Bałtyku są całkowicie bezpieczne i wolne od groźnych mikroorganizmów. Oznacza to, że bez przeszkód można korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Kołobrzegu są wyjątkowo łaskawe dla turystów i mieszkańców: temperatura powietrza sięga przyjemnych 23°C, woda w Bałtyku ma 18°C, a niemal bezwietrzna pogoda (wiatr o sile zaledwie 2 m/s) gwarantuje brak fal. Niezależnie jednak od tak sprzyjającej aury, bezpieczeństwo nad wodą powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego udanego wypoczynku: przed wejściem do morza należy zawsze sprawdzić kolor flagi powiewającej na wieży ratowniczej i bezwzględnie stosować się do zaleceń dyżurujących ratowników.

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