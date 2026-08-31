Kto wyremontuje linię kolejową do Berlina? Długa kolejka chętnych

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-08-31 10:00

Oferty w przetargu na przebudowę polskiej części linii kolejowej Szczecin–Berlin już na stole. PKP PLK otworzyły koperty – i choć wszystkie propozycje przekraczają budżet spółki, różnica między najtańszą ofertą a planowanymi kosztami jest na tyle niewielka, że – jak podaje „Gazeta Wyborcza” – pojawia się realna szansa na rozstrzygnięcie postępowania. To kolejny etap inwestycji, która ma ogromne znaczenie dla pasażerów, transportu towarowego i bezpieczeństwa NATO.

Najtańsza oferta tylko o 63 mln zł wyższa niż budżet

W piątek 28 sierpnia PKP PLK otworzyły oferty w przetargu na modernizację odcinka od granicy państwa do stacji Szczecin Gumieńce. Jak informuje „Wyborcza”, zainteresowanie było ogromne – zgłosiło się aż 11 wykonawców i konsorcjów.

Budżet zamawiającego wynosi 894,5 mln zł brutto, a najtańsza propozycja – konsorcjum Trakcja–SBM – opiewa na 958,3 mln zł, czyli o ok. 63,8 mln zł więcej. To najmniejsza różnica spośród wszystkich ofert, co – jak podkreśla dziennik – daje realną szansę na podpisanie umowy po zwiększeniu finansowania.

Co obejmuje podstawowy zakres prac?

Zgodnie z dokumentacją przetargową modernizacja obejmuje m.in.:

  • dobudowę drugiego toru i modernizację istniejącego,
  • pełną elektryfikację odcinka do granicy,
  • budowę dwóch wiaduktów – w ciągu ulic Cukrowej i Do Rajkowa,
  • modernizację stacji Szczecin Gumieńce,
  • budowę stacji w Kołbaskowie oraz przystanków w Przecławiu i Warzymicach.

To kluczowe elementy dla zwiększenia przepustowości, skrócenia czasu jazdy do Berlina i likwidacji wąskiego gardła na trasie do portów w Szczecinie i Świnoujściu.

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Opcje dodatkowe mogą podnieść koszt o ponad 200 mln zł

Przetarg przewiduje dodatkowe elementy inwestycji, które PKP PLK może uruchomić w ramach prawa opcji. Największy z nich dotyczy odcinka Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce z budową przystanku Szczecin Pomorzany Pętla. To właśnie ten fragment jest dziś wąskim gardłem dla ruchu aglomeracyjnego i towarowego. Kolejne to urządzenia sterowania ruchem oraz techniczne „spięcie” wszystkich nowych systemów sterowania ruchem.

Jeśli PKP PLK wybierze najtańszą ofertę i skorzysta z pełnego pakietu opcji, całość inwestycji przekroczy 1,10 mld zł brutto.

Inwestycja kluczowa dla NATO i bezpieczeństwa regionu

Linia Szczecin–Berlin to nie tylko ważna trasa dla ruchu pasażerskiego, łącząca Szczecin ze stolicą Niemiec, ale także jeden z najważniejszych korytarzy transportu wojskowego NATO na wschodnią flankę. Modernizacja umożliwi szybkie przemieszczanie ciężkiego sprzętu i zwiększy możliwości logistyczne sojuszu.

Inwestycja niesie za sobą ogromne zmiany dla pasażerów – nowe przystanki, wyższa prędkość (160 km/h) i większa przepustowość. Podróże między Szczecinem a Berlinem mają być dzięki niej zdecydowanie krótsze i zająć około 90 minut.

Kiedy podpisanie umowy?

Według informacji „Wyborczej”, PKP PLK zakładają podpisanie kontraktu na przełomie I i II kwartału 2027 roku. Do tego czasu spółka musi:

  • wybrać ofertę,
  • przejść ewentualne odwołania,
  • zwiększyć finansowanie o minimum 63 mln zł,
  • a w przypadku pełnego zakresu – nawet o ponad 205 mln zł.

Po stronie niemieckiej prace trwają. Ale są opóźnienia

Podczas gdy w Polsce projekt dopiero rusza, w Niemczech modernizacja około 50-kilometrowego odcinka Angermünde – granica państwa trwa od 2021 roku. Obejmuje elektryfikację, odbudowę drugiego toru, modernizację stacji Casekow, Schönow, Petershagen i Tantow oraz budowę nowego peronu w Passow. Niemcy również dostosowują linię do prędkości 160 km/h.

Od grudnia 2026 r. pociągi przestaną jeździć do Niemiec. Zastąpią je autobusy

Modernizacja po obu stronach granicy oznacza jedno: od grudnia 2026 roku całkowicie zawieszony zostanie ruch kolejowy między Polską a Niemcami. Jedyną możliwością dotarcia do Niemiec będzie autobusowa komunikacja zastępcza.

Już teraz od kilku lat nie kursują pociągi na trasie Szczecin – Angermünde. Podróżni muszą korzystać z autobusów. Teraz dojdzie do tego zawieszenie ruchu między Szczecinem a Löcknitz. Normalne połączenia wrócą dopiero po zakończeniu prac.

Linia kolejowa ze Szczecina do granicy zostanie zmodernizowana
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