Ktoś inny już by nie żył, a on uciekał traktorem przed policją i dalej pił. W alkomacie prawie zabrakło skali!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-08-31 7:57

Policjanci z Myśliborza przeżyli sceny, które trudno sobie wyobrazić. 29‑letni rolnik, mający w organizmie dawkę alkoholu, która u większości osób uznawana jest za dawkę śmiertelną, nie tylko wsiadł za kierownicę ciągnika rolniczego, ale jeszcze próbował uciekać przed funkcjonariuszami i dalej pił podczas jazdy! Teraz czekają go poważne kłopoty.

Pościg za ciągnikiem na drodze wojewódzkiej

Dyżurny myśliborskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w rowie przy drodze wojewódzkiej nr 119 stoi ciągnik z przyczepą, a obok niego dwóch pijanych mężczyzn. Policjanci ruszyli na miejsce, lecz w trakcie dojazdu zauważyli, że pojazd odpowiadający opisowi… jedzie po drodze.

Funkcjonariusze wydali kierowcy sygnały do zatrzymania, jednak ten kompletnie je zignorował. Ciągnik jechał zygzakiem, nie trzymał prostego toru jazdy, a policjanci musieli rozpocząć pościg. Na drodze technicznej udało im się wyprzedzić maszynę.

Wtedy zobaczyli coś, co ich zszokowało — kierujący podczas jazdy pił alkohol prosto z butelki.

Kto inny by już nie żył, a on nadal pił i jechał!

Eksperci wskazują, że stężenie powyżej 4 promili jest uznawane za dawkę śmiertelną dla większości osób. Przy takim poziomie alkoholu dochodzi do skrajnego zaburzenia pracy ośrodkowego układu nerwowego, niewydolności oddechowej i utraty przytomności.

29‑latek miał 4,7 promila, czyli wartość, która u wielu ludzi kończy się zgonem jeszcze przed dotarciem do szpitala.

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Pościg zakończył się zatrzymaniem mężczyzny. Badanie alkomatem potwierdziło skrajne upojenie alkoholowe. Policjanci ustalili również, że 29‑latek posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.

Skrajnie nieodpowiedzialny traktorzysta został zatrzymany i po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, złamanie zakazu sądowego oraz za stworzenie ogromnego zagrożenia na drodze.

Czerwony ciągnik na polu, a na miniaturze radiowóz w zaroślach. O pijanym traktorzyście przeczytasz na SE Szczecin.
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