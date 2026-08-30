Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Dziś zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży w Międzyzdrojach oferują doskonałe warunki do rekreacji. Na obu strzeżonych kąpieliskach nie obowiązują żadne zakazy, a woda zachęca do orzeźwiających kąpieli. Oto szczegółowe zestawienie warunków:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od molo) – woda jest przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena z 24 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 23°C , a woda w Bałtyku ma 19°C . Wiatr wieje z łagodną prędkością 3 m/s , co gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 2 września.

(obszar o długości 920 m na wschód od molo) – (ostatnia oficjalna ocena z 24 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne , a woda w Bałtyku ma . Wiatr wieje z łagodną prędkością , co gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 2 września. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo) – tutaj warunki są równie komfortowe. Oficjalne analizy potwierdzają, że woda nadaje się do kąpieli. Podobnie jak po wschodniej stronie, termometry wskazują dziś 23°C w cieniu, temperatura wody to 19°C, a wiatr osiąga prędkość 3 m/s. Następna kontrola sanitarna odbędzie się 2 września.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu, a ostatnie kontrole potwierdziły pełne bezpieczeństwo biologiczne w obu strefach kąpielowych. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku, pamiętając jednak o stałym obserwowaniu komunikatów i flag wywieszanych przez ratowników.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Końcówka sierpnia przynosi nam stabilną, umiarkowanie ciepłą aurę z temperaturą powietrza rzędu 23°C i spokojnym morzem o temperaturze 19°C. Pamiętajmy jednak, że Bałtyk potrafi zaskoczyć. W świetle dramatycznych zdarzeń, do których doszło w minionych dniach na niestrzeżonych fragmentach tutejszego wybrzeża, najważniejszą zasadą pozostaje absolutne unikanie dzikich plaż oraz kąpiel wyłącznie pod okiem profesjonalnych służb ratunkowych. Zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem do morza – brak flagi lub flaga biała oznaczają bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie