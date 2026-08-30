Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

To idealny moment na zaplanowanie niedzielnego popołudnia na plaży. Wszystkie monitorowane kąpieliska w Mielnie są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla kąpiących się. Spokojne morze i brak porywistego wiatru tworzą doskonałe warunki dla całych rodzin, które chcą spędzić końcówkę sierpnia nad wodą.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Mielno 216: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C , temperatura wody: 17°C , wiatr: 1 m/s (brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: (brak czerwonej flagi). Mielno 218: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C , temperatura wody: 17°C , wiatr: 1 m/s (brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: (brak czerwonej flagi). Mielno 219: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C , temperatura wody: 17°C , wiatr: 1 m/s (brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: (brak czerwonej flagi). Mielno Floryda: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C , temperatura wody: 17°C , wiatr: 1 m/s (brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: (brak czerwonej flagi). Mielno Krokus: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C , temperatura wody: 17°C , wiatr: 1 m/s (brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: (brak czerwonej flagi). Mielno Morska: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C , temperatura wody: 17°C , wiatr: 1 m/s (brak czerwonej flagi).

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: , temperatura wody: , wiatr: (brak czerwonej flagi). Mielno Pionierów: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 1 m/s (brak czerwonej flagi).

Stan wody na wszystkich wymienionych kąpieliskach został oficjalnie oceniony przez Główny Inspektorat Sanitarny i uznany za bezpieczny, co gwarantuje pełen komfort podczas ostatnich letnich kąpieli.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu glonów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Parametry wody są całkowicie bezpieczne, a ostatnie oficjalne kontrole sanitarne potwierdziły jej wysoką jakość. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku i cieszyć się czystą wodą podczas tego pożegnalnego, wakacyjnego weekendu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Mielnie sprzyja spokojnemu wypoczynkowi – temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr zaledwie 1 m/s) fale są minimalne, co zachęca do wejścia do morza. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie bezpieczeństwa: choć warunki są znakomite, a sezon kąpielowy oficjalnie dobiega końca, zawsze należy zachować czujność i zdrowy rozsądek. Brak czerwonej flagi to zielone światło do zabawy, ale rozwaga i pilnowanie najmłodszych są kluczem do udanego powrotu z wakacji!

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