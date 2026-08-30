Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dla wszystkich, którzy postanowili spędzić końcówkę sierpnia nad Bałtykiem, warunki w Świnoujściu są wprost wymarzone. Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska są otwarte i w pełni bezpieczne dla kąpiących się. Co niezwykle istotne dla turystów planujących dłuższy pobyt, o ile na większości polskich plaż ratownicy kończą dyżury z końcem sierpnia, o tyle na flagowym kąpielisku Świnoujście - Uznam będą oni dbać o bezpieczeństwo aż do 6 września. Oto jak prezentują się szczegółowe parametry na poszczególnych plażach:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Temperatura powietrza wynosi 23°C , a wody stabilne 18°C . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością 2 m/s . Woda jest w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdza ocena z 28 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi , a wody stabilne . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością . Woda jest w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdza ocena z 28 sierpnia. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Parametry są równie zachęcające – temperatura powietrza to 23°C , wody 18°C , a prędkość wiatru wynosi 2 m/s . Ostatnie badanie wody z 17 sierpnia wykazało jej doskonałą jakość.

Parametry są równie zachęcające – temperatura powietrza to , wody , a prędkość wiatru wynosi . Ostatnie badanie wody z 17 sierpnia wykazało jej doskonałą jakość. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Plażowicze mogą liczyć na przyjemne 23°C w cieniu i wodę o temperaturze 18°C przy delikatnym wietrze 2 m/s . Jakość wody została pomyślnie oceniona 17 sierpnia.

Plażowicze mogą liczyć na przyjemne w cieniu i wodę o temperaturze przy delikatnym wietrze . Jakość wody została pomyślnie oceniona 17 sierpnia. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: To urokliwe kąpielisko na prawobrzeżu kusi temperaturą powietrza 23°C, wody 18°C oraz wiatrem rzędu 2 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 28 sierpnia potwierdza pełne bezpieczeństwo dla zdrowia.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego pogorszenia stanu wody pod koniec sezonu. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Całe zachodnie wybrzeże jest wolne od tych uciążliwych mikroorganizmów, co potwierdzają również aktualne ogólnokrajowe raporty sanitarne. Woda w Świnoujściu jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura sprzyja leniwemu wypoczynkowi – temperatura powietrza na poziomie 23°C, niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 2 m/s) i spokojna tafla wody o temperaturze 18°C tworzą idealny mikroklimat do relaksu. Pomimo tak zachęcających warunków, kluczem do udanego urlopu zawsze pozostaje rozsądek. Złotą zasadą każdego miłośnika morskich kąpieli powinno być regularne sprawdzanie koloru flagi na stanowiskach ratowniczych oraz bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń. Biała flaga to gwarancja bezpiecznej zabawy, jednak to nasza odpowiedzialność decyduje o udanym powroście do domu.

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