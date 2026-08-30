Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 29.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-30 12:32

Ostatni weekend wakacji 2026 roku przynosi doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w gminie Dziwnów, gdzie 29 sierpnia wszystkie lokalne plaże są otwarte i gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Choć pogoda pod koniec miesiąca bywa kapryśna i przynosi przelotną mżawkę, to warunki do morskich kąpieli pozostają stabilne. Dodatkowo na wodach wokół Dziwnowa trwają prestiżowe regaty żeglarskie, co stanowi niesamowitą gratkę dla obserwujących z brzegu.

Wieża ratownicza z białą flagą na plaży w Dziwnowie. W tle żaglówki. O braku sinic przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 29.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Koniec sierpnia rozpieszcza plażowiczów stabilną sytuacją nad morzem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni bezpieczne. Dla osób planujących relaks nad brzegiem morza przygotowaliśmy zestawienie warunków panujących w poszczególnych lokalizacjach:

  • Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" – to idealne miejsce dla szukających nieco cieplejszego powietrza; termometry wskazują tu 21°C, woda ma przyjemne 19°C, a wiatr wieje z prędkością 6 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnówek – panują tu identyczne warunki jak w Łukęcinie: temperatura powietrza wynosi 21°C, wody 19°C, przy wietrze o sile 6 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – powietrze i woda mają identyczną temperaturę wynoszącą 19°C, a wiatr osiąga prędkość 5 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów – klasyczna miejska plaża oferuje temperaturę powietrza i wody na poziomie 19°C oraz wiatr o sile 5 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – w tym rejonie również odnotowano 19°C w powietrzu i wodzie, przy wietrze wiejącym z prędkością 5 m/s.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – bezpieczna kąpiel czeka na Was przy temperaturze powietrza 19°C, wody 19°C oraz wietrze o prędkości 5 m/s.

Warto dodać, że oficjalne badania sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają znakomitą jakość tutejszej wody. Wybierając się na spacer brzegiem morza w ten weekend, można dodatkowo podziwiać białe żagle na horyzoncie – to trwające od 28 do 30 sierpnia tradycyjne regaty żeglarskie „Pożegnanie Lata”.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia kąpielisk z powodu uciążliwych zakwitów mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne komunikaty Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzają, że woda w całym pasie otwartego morza w tym regionie jest krystalicznie czysta i całkowicie wolna od zakwitów. Plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli bez strachu o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Ostatni weekend sierpnia przynosi zrównoważone, typowo nadmorskie warunki. Choć słońce może momentami chować się za chmurami, a z nieba może spaść symboliczna mżawka, temperatura wody wynosząca stabilne 19°C zachęca do pływania. Pamiętajmy jednak, że morze to żywioł, a warunki potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Złotą i najważniejszą zasadą każdego bezpiecznego wypoczynku jest bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników oraz baczna obserwacja masztów flagowych. Jeśli na plaży pojawi się czerwona flaga – bez dyskusji rezygnujemy z wchodzenia do wody.

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