Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 29.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-29 12:36

Ostatni weekend tegorocznych wakacji, przypadający na 29 sierpnia, przynosi znakomite wieści dla wszystkich urlopowiczów wypoczywających w Sarbinowie. Choć sezon powoli dobiega końca, a na plażach panuje już większy spokój, warunki do kąpieli są dzisiaj po prostu idealne. Wszystkie lokalne kąpieliska są otwarte i w pełni gotowe na przyjęcie spragnionych słońca plażowiczów.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na pustej plaży w Sarbinowie. O warunkach nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 29.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Wszystkie cztery monitorowane plaże w Sarbinowie są dziś w pełni dostępne dla miłośników morskich kąpieli, a nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy. Na każdym z tych punktów powiewa biała flaga, co potwierdza optymalne warunki do rekreacji. Warto wykorzystać te ostatnie dni sezonu, zwłaszcza że oficjalnie strzeżone plaże w Sarbinowie będą działać tylko do niedzieli, 30 sierpnia. Oznacza to, że dzisiejszy dzień to jedna z ostatnich szans w tym roku na bezpieczny relaks pod okiem profesjonalistów.

Oto szczegółowy raport dla poszczególnych kąpielisk w Sarbinowie na dzień 29 sierpnia 2026 roku:

  • Sarbinowo 2: Kąpielisko jest w pełni otwarte. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C, a woda ma 17°C. Bardzo słaby, łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla wody jest spokojna. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 21 sierpnia potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.
  • Sarbinowo 211: Plaża zaprasza wszystkich chętnych do bezpiecznej kąpieli. Odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 20°C, a wody 17°C. Przy wietrze osiągającym zaledwie 2 m/s, warunki do rekreacji i pływania są znakomite. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne (badanie z 21 sierpnia).
  • Sarbinowo 212: To kąpielisko również pozostaje otwarte i w pełni bezpieczne. Zarówno temperatura powietrza (20°C), jak i wody (17°C) oraz minimalny wiatr (2 m/s) zachęcają do wypoczynku nad brzegiem. Czystość wody została potwierdzona w badaniu z 21 sierpnia.
  • Sarbinowo 213B: Ostatni z monitorowanych punktów także jest otwarty dla turystów. Podobnie jak na pozostałych plażach, temperatura powietrza to 20°C, wody 17°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Badania sanitarne z 21 sierpnia potwierdzają doskonałą jakość wody.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwego zakwitu glonów i bakterii pod koniec lata. Na żadnym z czterech kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Jak potwierdzają oficjalne komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, całe zachodniopomorskie wybrzeże Bałtyku jest w ten weekend wolne od tego problemu. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sarbinowie to kwintesencja łagodnego końca lata. Temperatura powietrza wynosząca 20°C w połączeniu z niemal bezwietrzną pogodą (zaledwie 2 m/s) stwarza idealne warunki do spacerów, plażowania i zbierania jodu. Choć woda w Bałtyku ma chłodniejsze 17°C, sprzyja ona orzeźwiającym kąpielom dla odważniejszych. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnym morzu kluczem do bezpieczeństwa jest zawsze sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Dbajmy o siebie i bliskich, by te ostatnie chwile wakacji pozostawiły wyłącznie piękne wspomnienia!

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