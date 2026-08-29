Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Po burzliwym okresie, kiedy to nadmorskie kurorty zmagały się z porywistym wiatrem i wysokimi falami zmuszającymi ratowników do wywieszenia czerwonych flag, sytuacja w pełni się ustabilizowała. Obecnie wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s stwarza idealne i bezpieczne warunki do rekreacji wodnej. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży są otwarte dla mieszkańców i turystów.

Oto szczegółowe zestawienie warunków na monitorowanych kąpieliskach:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od molo): woda jest przydatna do kąpieli (ocena z 24 sierpnia), temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , a woda w Bałtyku ma 19°C . Na plaży powiewa biała flaga.

(obszar o długości 920 m na wschód od molo): woda jest (ocena z 24 sierpnia), temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku ma . Na plaży powiewa biała flaga. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo): parametry są identyczne – woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli, jej temperatura wynosi 19°C przy 20°C w cieniu. Tutaj również ratownicy wywiesili białą flagę.

Dzięki łagodnemu wiatrowi i spokojnej tafli wody, kąpiel w morzu jest dziś czystą przyjemnością, a ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem na obu tych rozległych odcinkach plaży.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiali się uciążliwych glonów pod koniec sezonu. Na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne analizy sanitarne. Choć w innych częściach województwa (np. nad Zalewem Szczecińskim) pojawiały się lokalne zakwity, to bałtyckie plaże w Międzyzdrojach pozostają całkowicie wolne od tego problemu, gwarantując bezpieczny wypoczynek.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi bardzo stabilną, typowo letnią aurę: temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma 19°C. Przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr 3 m/s) i braku wysokich fal, Bałtyk kusi łagodnością. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza – warunki nad morzem potrafią zmienić się dynamicznie. Zawsze przed wejściem do wody sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do poleceń personelu dbającego o nasze bezpieczeństwo.

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