Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Końcówka sierpnia to wymarzony czas na relaks nad Bałtykiem. Na plażowiczów czekają znakomite, spokojne warunki, które zachęcają zarówno do spacerów, jak i morskich kąpieli. Co niezwykle istotne, dwa z tutejszych kąpielisk – Świnoujście - Uznam oraz Świnoujście Przytór – mogą poszczycić się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flag na sezon 2026, co potwierdza najwyższą jakość wody oraz doskonałą infrastrukturę bezpieczeństwa.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk (stan na 29 sierpnia 2026 roku):

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Kąpielisko jest OTWARTE . Temperatura powietrza wynosi 21°C , a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s , co zapewnia bardzo spokojną taflę wody. Woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma orzeźwiające . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co zapewnia bardzo spokojną taflę wody. Woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Kąpielisko jest OTWARTE . Warunki są identyczne jak na pozostałych plażach: temperatura powietrza to 21°C , wody 18°C , a wiatr osiąga łagodne 3 m/s . Sanepid potwierdza bezpieczeństwo kąpieli.

Kąpielisko jest . Warunki są identyczne jak na pozostałych plażach: temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga łagodne . Sanepid potwierdza bezpieczeństwo kąpieli. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Kąpielisko jest OTWARTE . Plażowicze mogą cieszyć się bezpieczną kąpielą w wodzie o temperaturze 18°C przy temperaturze powietrza 21°C i łagodnym wietrze 3 m/s .

Kąpielisko jest . Plażowicze mogą cieszyć się bezpieczną kąpielą w wodzie o temperaturze przy temperaturze powietrza i łagodnym wietrze . Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Kąpielisko jest OTWARTE. To drugie z certyfikowanych Błękitną Flagą miejsc w Świnoujściu kusi świetnymi warunkami: 21°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz wiatr o sile 3 m/s.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanych kąpieliskach w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w trakcie lata sprzyjają tym organizmom, to aktualne analizy Głównego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzają, że otwarte wody Bałtyku w rejonie Świnoujścia są całkowicie wolne od toksycznych wykwitów. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak, że sytuacja hydrologiczna zawsze może ulec dynamicznym zmianom.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Świnoujściu sprzyja umiarkowanemu, bezpiecznemu plażowaniu. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C, wodzie o temperaturze 18°C oraz wyjątkowo słabym wietrze (3 m/s), warunki do rekreacji są wręcz idealne. Chociaż wiatr jest słaby, a morze spokojne, redakcja przypomina o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Brak flagi oznacza kąpielisko strzeżone i bezpieczne, ale warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka.

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