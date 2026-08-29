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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają
Końcówka sierpnia to wymarzony czas na relaks nad Bałtykiem. Na plażowiczów czekają znakomite, spokojne warunki, które zachęcają zarówno do spacerów, jak i morskich kąpieli. Co niezwykle istotne, dwa z tutejszych kąpielisk – Świnoujście - Uznam oraz Świnoujście Przytór – mogą poszczycić się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flag na sezon 2026, co potwierdza najwyższą jakość wody oraz doskonałą infrastrukturę bezpieczeństwa.
Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk (stan na 29 sierpnia 2026 roku):
- Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Kąpielisko jest OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 3 m/s, co zapewnia bardzo spokojną taflę wody. Woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli.
- Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Kąpielisko jest OTWARTE. Warunki są identyczne jak na pozostałych plażach: temperatura powietrza to 21°C, wody 18°C, a wiatr osiąga łagodne 3 m/s. Sanepid potwierdza bezpieczeństwo kąpieli.
- Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Kąpielisko jest OTWARTE. Plażowicze mogą cieszyć się bezpieczną kąpielą w wodzie o temperaturze 18°C przy temperaturze powietrza 21°C i łagodnym wietrze 3 m/s.
- Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Kąpielisko jest OTWARTE. To drugie z certyfikowanych Błękitną Flagą miejsc w Świnoujściu kusi świetnymi warunkami: 21°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz wiatr o sile 3 m/s.
Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanych kąpieliskach w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w trakcie lata sprzyjają tym organizmom, to aktualne analizy Głównego Inspektoratu Sanitarnego potwierdzają, że otwarte wody Bałtyku w rejonie Świnoujścia są całkowicie wolne od toksycznych wykwitów. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jednak, że sytuacja hydrologiczna zawsze może ulec dynamicznym zmianom.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Świnoujściu sprzyja umiarkowanemu, bezpiecznemu plażowaniu. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C, wodzie o temperaturze 18°C oraz wyjątkowo słabym wietrze (3 m/s), warunki do rekreacji są wręcz idealne. Chociaż wiatr jest słaby, a morze spokojne, redakcja przypomina o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Brak flagi oznacza kąpielisko strzeżone i bezpieczne, ale warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka.