Spis treści
Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają
Dla wszystkich, którzy postanowili spędzić ostatni weekend sierpnia na zachodniopomorskim wybrzeżu, mamy wspaniałe informacje. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie obowiązują dzisiaj zakazy kąpieli. Służby sanitarne potwierdziły, że woda jest w pełni zdatna do kąpieli, a brak czerwonych flag oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków morza. Na plażowiczów czekają następujące miejsca:
- Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma przyjemne 19°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s.
- Kąpielisko morskie Łukęcin „Spacerowa” – nieco cieplejsze powietrze (21°C) przy temperaturze wody wynoszącej 19°C. Wiatr umiarkowany, o prędkości 6 m/s.
- Kąpielisko morskie Dziwnów (główne) – woda i powietrze mają identyczną temperaturę 19°C, a wiatr osiąga prędkość 5 m/s.
- Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – stabilne warunki: powietrze 19°C, woda 19°C, prędkość wiatru 5 m/s.
- Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – doskonałe miejsce na spacer i kąpiel przy temperaturze wody 19°C i powietrza 19°C, przy wietrze 5 m/s.
- Kąpielisko morskie Dziwnówek – idealne warunki na pożegnanie sezonu z temperaturą powietrza 21°C, wodą o temperaturze 19°C i wiatrem o sile 6 m/s.
Co warte podkreślenia, we wszystkich tych miejscach temperatura wody zrównała się z temperaturą powietrza lub jest od niej tylko nieznacznie niższa, co sprawia, że wejście do morza nie powoduje tak dużego szoku termicznego. Warto skorzystać z tych warunków, zwłaszcza że oficjalny sezon kąpielowy w Dziwnowie powoli dobiega końca.
Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację
Wielu turystów pod koniec sierpnia obawia się gwałtownego zakwitu sinic, który potrafi pokrzyżować wakacyjne plany. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dziwnowie i okolicach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne raporty Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna. Według aktualnych doniesień, otwarte wody Bałtyku w tym rejonie są całkowicie wolne od toksycznych zakwitów, co pozwala na bezstresowy wypoczynek w wodzie.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Dziwnowie ma już nieco jesienny, spokojny charakter. Temperatura powietrza waha się od 19°C do 21°C, a umiarkowany wiatr wiejący z prędkością 5-6 m/s (co przekłada się na około 3-4 stopnie w skali Beauforta na otwartym morzu) może potęgować uczucie chłodu po wyjściu z wody. Prognozy na dziś wskazują również na duże zachmurzenie i możliwość wystąpienia przejściowej, lekkiej mżawki, dlatego po wyjściu z morza warto szybko schronić się pod ciepłym ręcznikiem. Pamiętajmy jednak, że nadmorska pogoda bywa kapryśna i dynamiczna. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego plażowicza pozostaje stałe kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników wodnych. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być naszym priorytetem!