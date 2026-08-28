Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu zapraszają

Dla wszystkich, którzy spędzają urlop nad ujściem Parsęty, mamy doskonałe informacje. Wszystkie monitorowane kąpieliska w mieście są otwarte, a woda na każdym z nich spełnia rygorystyczne normy sanitarne i jest w pełni przydatna do kąpieli. Warto podkreślić, że kołobrzeskie plaże regularnie plasują się w czołówce najbezpieczniejszych w kraju, co potwierdzają prestiżowe wyróżnienia Błękitnej Flagi przyznane m.in. dla plaży Kołobrzeg Zachód oraz kąpieliska Kamienny Szaniec.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk (stan na 28 sierpnia):

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Podczele: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 18°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Bałtyk: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Marine Hotel: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża TRM: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Radzikowo: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, prędkość wiatru: 2 m/s.

Wyjątkowo spokojne morze i minimalny wiatr sprawiają, że warunki do pływania są dzisiaj wręcz rewelacyjne, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów widmo zamkniętych plaż z powodu toksycznych zakwitów jest największym wakacyjnym koszmarem. Mamy jednak doskonałe wieści: na żadnym z kołobrzeskich kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Służby sanitarne oraz ratownicy potwierdzają, że woda w otwartym pasie Bałtyku w rejonie Kołobrzegu jest czysta i całkowicie wolna od uciążliwych glonów. Choć sinice potrafią pojawiać się niespodziewanie w cieplejszych, zamkniętych akwenach lub wodach Zatoki Gdańskiej, to otwarte morze w zachodniopomorskim kurorcie pozostaje pod tym względem w pełni bezpieczne. Można zatem bez obaw planować wodną rekreację.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, warunki w Kołobrzegu są dzisiaj bardzo stabilne: temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Dzięki niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s) odczuwalna temperatura jest wyższa, a na wodzie nie ma wysokich fal. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: warunki nad morzem mogą zmienić się bardzo dynamicznie. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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