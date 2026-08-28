Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 28.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-28 12:25

Szykujesz się na plażowanie w Mrzeżynie? 28 sierpnia na plażowiczów czekają świetne wieści: wszystkie kąpieliska w kurorcie są otwarte, a po niedawnych sztormach i silnych falach, które zmuszały ratowników do wywieszania czerwonych flag, sytuacja w pełni się ustabilizowała. Choć warunki rano są spokojne, warto trzymać rękę na pulsie, ponieważ synoptycy IMGW prognozują na ten dzień nadejście burz z silnymi porywami wiatru dla całego regionu.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na plaży w Mrzeżynie. O otwartych kąpieliskach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 28.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mogą dziś bez przeszkód korzystać z uroków tutejszego wybrzeża. Na wszystkich plażach wiatr niemal całkowicie ustał, a woda w Bałtyku ma doskonałą jakość. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

  • Mrzeżyno Wschód 2: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda w morzu ma 17°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s. Kąpielisko jest otwarte, a woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: Panują tu identyczne warunki – powietrze ma 20°C, woda 17°C, a wiatr to zaledwie 1 m/s. Bezpieczną kąpiel gwarantuje biała flaga.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: Na zachodniej plaży, która dumnie nosi prestiżowe wyróżnienie Błękitnej Flagi, również panuje spokój. Termometry wskazują 20°C w powietrzu i 17°C w wodzie, przy niemal bezwietrznej aurze (1 m/s).

To idealny moment na spacer i odpoczynek, zanim nadciągną prognozowane na popołudnie i wieczór zmiany w pogodzie.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w sezonie potrafią pokrzyżować urlopowe plany. Na monitorowanych kąpieliskach w Mrzeżynie nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z najnowszymi komunikatami sanitarnymi oraz mapami czystości wód, otwarte wody Bałtyku w tej części wybrzeża są całkowicie czyste i wolne od niebezpiecznych cyjanobakterii. Możesz bez obaw planować wejście do wody, pamiętając jednak o bieżącym obserwowaniu koloru flagi na stanowiskach ratowniczych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi umiarkowaną temperaturę powietrza na poziomie 20°C i chłodną, orzeźwiającą wodę mającą 17°C. Choć rano wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s), sielankowa aura może nie potrwać długo. IMGW prognozuje dla województwa zachodniopomorskiego możliwość wystąpienia gwałtownych burz z porywami wiatru nawet do 85 km/h oraz lokalnego gradu. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do morza zawsze sprawdź kolor flagi na wieży ratowniczej. Jeśli na plaży pojawi się czerwona flaga, pod żadnym pozorem nie wchodź do wody i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników, którzy dbają o Twoje bezpieczeństwo.

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