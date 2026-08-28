Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mogą dziś bez przeszkód korzystać z uroków tutejszego wybrzeża. Na wszystkich plażach wiatr niemal całkowicie ustał, a woda w Bałtyku ma doskonałą jakość. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Mrzeżyno Wschód 2 : Temperatura powietrza wynosi 20°C , a woda w morzu ma 17°C . Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s . Kąpielisko jest otwarte, a woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.

: Temperatura powietrza wynosi , a woda w morzu ma . Wiatr wieje z minimalną prędkością . Kąpielisko jest otwarte, a woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1 : Panują tu identyczne warunki – powietrze ma 20°C , woda 17°C , a wiatr to zaledwie 1 m/s . Bezpieczną kąpiel gwarantuje biała flaga.

: Panują tu identyczne warunki – powietrze ma , woda , a wiatr to zaledwie . Bezpieczną kąpiel gwarantuje biała flaga. Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: Na zachodniej plaży, która dumnie nosi prestiżowe wyróżnienie Błękitnej Flagi, również panuje spokój. Termometry wskazują 20°C w powietrzu i 17°C w wodzie, przy niemal bezwietrznej aurze (1 m/s).

To idealny moment na spacer i odpoczynek, zanim nadciągną prognozowane na popołudnie i wieczór zmiany w pogodzie.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w sezonie potrafią pokrzyżować urlopowe plany. Na monitorowanych kąpieliskach w Mrzeżynie nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z najnowszymi komunikatami sanitarnymi oraz mapami czystości wód, otwarte wody Bałtyku w tej części wybrzeża są całkowicie czyste i wolne od niebezpiecznych cyjanobakterii. Możesz bez obaw planować wejście do wody, pamiętając jednak o bieżącym obserwowaniu koloru flagi na stanowiskach ratowniczych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi umiarkowaną temperaturę powietrza na poziomie 20°C i chłodną, orzeźwiającą wodę mającą 17°C. Choć rano wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s), sielankowa aura może nie potrwać długo. IMGW prognozuje dla województwa zachodniopomorskiego możliwość wystąpienia gwałtownych burz z porywami wiatru nawet do 85 km/h oraz lokalnego gradu. Pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do morza zawsze sprawdź kolor flagi na wieży ratowniczej. Jeśli na plaży pojawi się czerwona flaga, pod żadnym pozorem nie wchodź do wody i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników, którzy dbają o Twoje bezpieczeństwo.

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