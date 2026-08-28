Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 28.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-28 11:38

Zbliżający się koniec wakacji przynosi znacznie spokojniejszą atmosferę na pomorskim wybrzeżu, gdzie ruch turystyczny wyraźnie już wyhamował. Dziś, 28 sierpnia, nadmorskie kąpieliska w Sarbinowie kuszą ciszą i idealnie spokojnym morzem, oferując wyśmienite i bezpieczne warunki do wypoczynku na plaży. Choć temperatury powietrza nie są już tak upalne jak w szczycie sezonu, brak silnego wiatru sprzyja spacerom oraz ostatnim letnim kąpielom.

Biała flaga na wieży ratowniczej w Sarbinowie przy spokojnym morzu. O warunkach kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 28.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Ostatnie dni sierpnia to doskonały moment na ucieczkę od codziennego zgiełku i złapanie ostatnich letnich promieni słońca. Na plażach w Sarbinowie panuje obecnie niezwykle spokojna i kameralna atmosfera. Co najważniejsze dla wszystkich planujących relaks nad wodą, wszystkie cztery monitorowane kąpieliska w kurorcie są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla plażowiczów.

Warunki na poszczególnych plażach prezentują się następująco:

  • Sarbinowo 2: Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody w Bałtyku przyjazne 18°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny i osiąga zaledwie 2 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna.
  • Sarbinowo 211: Podobnie jak na sąsiednim odcinku, turyści mogą cieszyć się bardzo spokojnym morzem przy temperaturze powietrza 19°C i wody 18°C. Lekki powiew wiatru (2 m/s) gwarantuje komfortowy odpoczynek.
  • Sarbinowo 212: To kąpielisko również zaprasza do bezpiecznej rekreacji. Termometry wskazują 19°C w cieniu, woda ma 18°C, a bezwietrzna aura (wiatr 2 m/s) sprawia, że tafla morza jest wyjątkowo spokojna.
  • Sarbinowo 213B: Ostatni z monitorowanych punktów melduje pełną gotowość. Warunki są identyczne i bardzo stabilne: powietrze 19°C, woda 18°C, wiatr w granicach 2 m/s.

Dla osób poszukujących wyciszenia bez parawanowych labiryntów to idealny moment na wizytę, ponieważ pod koniec sierpnia frekwencja na plażach wyraźnie spadła, pozostawiając mnóstwo wolnej przestrzeni dla spacerowiczów.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu osób planujących relaks nad polskim morzem, obawa przed nagłym zakwitem sinic bywa kluczowym czynnikiem decydującym o wejściu do wody. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym rejonie: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody przeprowadzona przez służby sanitarne jednoznacznie potwierdza, że woda jest w pełni czysta i przydatna do kąpieli. Sytuacja ta wpisuje się w ogólny, bardzo korzystny stan sanitarny dla tej części wybrzeża pod koniec sierpnia. Możecie więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli, pamiętając jedynie o standardowych zasadach ostrożności.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Sarbinowie sprzyja przede wszystkim spokojnemu, aktywnemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza oscylująca wokół 19°C oraz woda o temperaturze 18°C to zestawienie, które przy dłuższym pobycie na plaży może wymagać zabrania cieplejszej bluzy, ale przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr 2 m/s) odczucie chłodu jest minimalne. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem na piasek zawsze sprawdźcie kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Choć dziś warunki są wyśmienite, bezpieczeństwo nad morzem zawsze zależy od naszej czujności i respektowania poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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