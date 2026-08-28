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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają
Dzięki poprawie pogody po ubiegłotygodniowym sztormie i wyciszeniu wiatru, na wszystkich mieleńskich plażach panują bardzo bezpieczne warunki kąpielowe. Co więcej, w piątek 28 sierpnia w mieście rozpoczyna się Mieleńskie Święto Wody, oferujące koncerty, prezentacje klasycznych aut i strefę ekologiczną. To doskonała okazja, by połączyć plażowanie z miejskimi atrakcjami.
Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:
- Mielno 216: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).
- Mielno 218: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).
- Mielno 219: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).
- Mielno Floryda: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).
- Mielno Krokus: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).
- Mielno Morska: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).
- Mielno Pionierów: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).
Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację
To doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne komunikaty Sanepidu oraz ogólne raporty z polskiego wybrzeża potwierdzają, że woda nad otwartym Bałtykiem jest w pełni czysta i wolna od tych organizmów. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsze warunki w Mielnie sprzyjają spokojnemu wypoczynkowi. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C oraz temperaturze wody na poziomie 18°C, chętnych na orzeźwiającą kąpiel nie powinno zabraknąć. Bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że fale są minimalne, a woda wyjątkowo spokojna. Mimo tak sprzyjających okoliczności, zawsze pamiętaj o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i upewnij się, jaka flaga na nim powiewa. Warunki na morzu potrafią zmienić się dynamicznie, dlatego bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników i kąp się tylko na strzeżonych akwenach.