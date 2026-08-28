Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 28.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-28 11:37

Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i przejściu silnego cyklonu Priska, który przyniósł sztormową aurę w basenie Morza Bałtyckiego, sytuacja w Mielnie uległa całkowitej poprawie. Dzisiaj, 28 sierpnia, wszystkie lokalne plaże są otwarte, a na turystów czekają bezpieczne i spokojne warunki do kąpieli.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 28.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Dzięki poprawie pogody po ubiegłotygodniowym sztormie i wyciszeniu wiatru, na wszystkich mieleńskich plażach panują bardzo bezpieczne warunki kąpielowe. Co więcej, w piątek 28 sierpnia w mieście rozpoczyna się Mieleńskie Święto Wody, oferujące koncerty, prezentacje klasycznych aut i strefę ekologiczną. To doskonała okazja, by połączyć plażowanie z miejskimi atrakcjami.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

  • Mielno 216: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).
  • Mielno 218: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).
  • Mielno 219: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).
  • Mielno Floryda: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).
  • Mielno Krokus: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).
  • Mielno Morska: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).
  • Mielno Pionierów: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s (brak czerwonej flagi – kąpielisko otwarte).

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne komunikaty Sanepidu oraz ogólne raporty z polskiego wybrzeża potwierdzają, że woda nad otwartym Bałtykiem jest w pełni czysta i wolna od tych organizmów. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Mielnie sprzyjają spokojnemu wypoczynkowi. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C oraz temperaturze wody na poziomie 18°C, chętnych na orzeźwiającą kąpiel nie powinno zabraknąć. Bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że fale są minimalne, a woda wyjątkowo spokojna. Mimo tak sprzyjających okoliczności, zawsze pamiętaj o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i upewnij się, jaka flaga na nim powiewa. Warunki na morzu potrafią zmienić się dynamicznie, dlatego bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników i kąp się tylko na strzeżonych akwenach.

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