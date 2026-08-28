Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Plażowicze przebywający na wyspie Uznam oraz w okolicznych dzielnicach mają dziś powody do radości. Na wszystkich czterech oficjalnych, monitorowanych kąpieliskach w Świnoujściu obowiązują doskonałe warunki do rekreacji, a woda w Bałtyku jest w pełni bezpieczna. Ratownicy nie zgłaszają żadnych zagrożeń, co oznacza, że plaże są w pełni otwarte dla odwiedzających.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk na dzień 28 sierpnia 2026 roku:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Najpopularniejsza i najszersza plaża w regionie kusi dziś świetnymi parametrami. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C , natomiast woda w Bałtyku ma 18°C . Słaby, niemal niewyczuwalny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje, że na morzu nie ma fali, a woda jest w pełni zdatna do kąpieli.

Najpopularniejsza i najszersza plaża w regionie kusi dziś świetnymi parametrami. Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast woda w Bałtyku ma . Słaby, niemal niewyczuwalny wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje, że na morzu nie ma fali, a woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Położone w zachodniej części plaży kąpielisko oferuje identyczne, bardzo stabilne warunki. Przy temperaturze powietrza 21°C i wody 18°C , łagodny wiatr ( 2 m/s ) stwarza idealne otoczenie do bezpiecznego brodzenia przy brzegu. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

Położone w zachodniej części plaży kąpielisko oferuje identyczne, bardzo stabilne warunki. Przy temperaturze powietrza i wody , łagodny wiatr ( ) stwarza idealne otoczenie do bezpiecznego brodzenia przy brzegu. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Bezpieczna strefa kąpielowa zlokalizowana przy popularnych zejściach również zaprasza do wody. Parametry są tu tożsame z pozostałymi punktami – wiatr o sile 2 m/s , powietrze o temperaturze 21°C oraz woda nagrzana do 18°C . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych.

Bezpieczna strefa kąpielowa zlokalizowana przy popularnych zejściach również zaprasza do wody. Parametry są tu tożsame z pozostałymi punktami – wiatr o sile , powietrze o temperaturze oraz woda nagrzana do . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Kameralne kąpielisko położone po wschodniej stronie Świny także jest w pełni otwarte. Oferuje spokojną taflę wody o temperaturze 18°C przy temperaturze otoczenia wynoszącej 21°C oraz wietrze osiągającym 2 m/s. To doskonała alternatywa dla osób szukających ucieczki od zgiełku centrum.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych i niebezpiecznych zakwitów glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje prowadzone przez ratowników jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od toksycznych zakwitów. Można więc bez obaw korzystać z morskich kąpieli na całej szerokości świnoujskiej plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: Świnoujście oferuje idealną aurę dla osób, które nie przepadają za męczącymi upałami. Stabilna temperatura powietrza na poziomie 21°C, woda o temperaturze 18°C oraz bardzo delikatny wiatr wiejący z prędkością 2 m/s tworzą doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku, spacerów brzegiem morza, a także rekreacji w wodzie. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą to przede wszystkim odpowiedzialność. Niezależnie od łagodnych statystyk, złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne stosowanie się do koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz słuchanie poleceń ratowników wodnych. Brak czerwonej flagi to zielone światło dla bezpiecznej zabawy, ale czujność i zdrowy rozsądek należy zachować zawsze.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie