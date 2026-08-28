Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 28.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-28 11:33

Ostatni piątek wakacji, 28 sierpnia, przynosi plażowiczom w Dziwnowie fantastyczne warunki do wypoczynku i idealną pogodę na pożegnanie lata, któremu towarzyszą m.in. prestiżowe regaty żeglarskie na tutejszych wodach. Wszystkie lokalne kąpieliska są w pełni otwarte, a sprzyjający wiatr i stabilne temperatury zachęcają do spędzenia dnia nad Bałtykiem. To doskonały moment na bezpieczną kąpiel i korzystanie z ostatnich słonecznych chwil tego sezonu.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 28.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś ogromne powody do radości. Służby ratownicze nie wywiesiły czerwonej flagi na żadnej z plaż, co oznacza, że wejście do wody na każdym z monitorowanych obszarów jest całkowicie bezpieczne. Doskonały stan wody potwierdzają także ostatnie oficjalne badania sanitarno-epidemiologiczne. Nadmorski wypoczynek urozmaicają dziś widowiskowe wydarzenia na wodzie – 28 sierpnia to kulminacyjny dzień finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w klasie ILCA 4 oraz start regat „Pożegnanie Lata”, co sprawia, że horyzont nad Dziwnowem zdobią dziesiątki żagli.

Oto szczegółowy wykaz warunków na poszczególnych plażach:

  • Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne: Temperatura powietrza wynosi 22°C, a wody 19°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s, co gwarantuje bardzo spokojne morze. Woda jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli.
  • Kąpielisko morskie Łukęcin „Spacerowa”: Temperatura powietrza to 22°C, a woda ma przyjemne 19°C. Odczuwalny jest tu nieco silniejszy wiatr o prędkości 7 m/s, który może tworzyć drobne fale, jednak nie wpływa to na bezpieczeństwo kąpieli.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów (plaża główna): Warunki są tu znakomite – powietrze ma 22°C, woda 19°C, a wiatr osiąga zaledwie 4 m/s. To idealne miejsce na bezpieczną, rodzinną rekreację.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze: Na tej plaży również odnotowano 22°C w cieniu oraz 19°C w wodzie. Przy słabym wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s, woda zachęca do długiego pływania.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich: Identyczne, bezproblemowe warunki – temperatura powietrza 22°C, wody 19°C, przy wietrze 4 m/s. Pełna przydatność wody do kąpieli gwarantuje udany relaks.
  • Kąpielisko morskie Dziwnówek: Podobnie jak w Łukęcinie, notuje się tu 22°C powietrza i 19°C wody, przy nieco silniejszym wietrze osiągającym 7 m/s. Fale mogą być nieco bardziej dynamiczne, ale woda pozostaje bezpieczna i otwarta dla wszystkich.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż pod koniec sezonu. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano obecności niebezpiecznych zakwitów sinic. Ostatnie oficjalne oceny czystości wody, przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny, jednoznacznie wykazują, że woda jest w pełni bezpieczna i wolna od toksycznych glonów. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku na całej długości tutejszego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Dziwnowie sprzyja udanemu wypoczynkowi – temperatura powietrza na poziomie 22°C w połączeniu z wodą o temperaturze 19°C stwarza komfortowe warunki do plażowania pod koniec sierpnia. Choć wiatr w porywach dochodzi do 7 m/s w okolicach Łukęcina i Dziwnówka, morze pozostaje gościnne. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze warto spojrzeć na maszt ratowniczy. Brak flagi oznacza pełne bezpieczeństwo, jednak to ratownicy na bieżąco monitorują sytuację i reagują na wszelkie nagłe zmiany pogody. Stosowanie się do ich poleceń zapewni bezpieczną zabawę, by pożegnanie lata zapisało się wyłącznie w miłych wspomnieniach.

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