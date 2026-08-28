Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łazach zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli przebywający w Łazach mają dziś powody do radości. Według najświeższych danych pomiarowych z 28 sierpnia 2026 roku, wszystkie trzy oficjalne i strzeżone kąpieliska w tej malowniczej miejscowości są w pełni dostępne dla wczasowiczów. Choć prognozy IMGW na drugą część dnia zapowiadają burze pierwszego stopnia i porywy wiatru dochodzące do 85 km/h, przedpołudnie upływa pod znakiem bardzo spokojnej aury. Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co sprzyja wyciszonemu morzu.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Łazach:

Łazy 223B : Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C , a woda w Bałtyku ma 18°C . Ostatnia ocena czystości wody została przeprowadzona 27 sierpnia 2026 roku i potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

: Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku ma . Ostatnia ocena czystości wody została przeprowadzona 27 sierpnia 2026 roku i potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Łazy 224 : Kąpielisko zaprasza plażowiczów. Warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży – temperatura powietrza to 21°C , wody 18°C , a wiatr osiąga jedynie 2 m/s. Ocena przydatności wody z 20 sierpnia 2026 roku pozostaje pozytywna.

: Kąpielisko zaprasza plażowiczów. Warunki są identyczne jak na sąsiedniej plaży – temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga jedynie 2 m/s. Ocena przydatności wody z 20 sierpnia 2026 roku pozostaje pozytywna. Łazy 225B: To kąpielisko również pozostaje otwarte i oferuje nieco cieplejszą wodę o temperaturze 19°C. Powietrze nagrzało się do 21°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli 20 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego problemu, jakim są zakwity sinic w Bałtyku. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz bieżący monitoring stanu wody na kąpieliskach Łazy 223B, Łazy 224 oraz Łazy 225B jednoznacznie wskazują, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli i wolna od sinic. Bezpieczeństwo sanitarne na plażach w Łazach stoi na najwyższym poziomie, dzięki czemu bez obaw można korzystać z uroków morskiej wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łazach charakteryzuje się umiarkowaną temperaturą powietrza oscylującą wokół 21°C oraz temperaturą wody wynoszącą 18–19°C. Warunki wiatrowe rano są niezwykle łagodne (2 m/s). Pamiętajmy jednak, że letnia pogoda nad Bałtykiem bywa kapryśna, a prognozowane na dzisiejsze popołudnie i wieczór burze z ulewami oraz silnym wiatrem mogą diametralnie zmienić sytuację na plażach. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest stała obserwacja koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Biała flaga to zielone światło do zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!

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