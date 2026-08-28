Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Dziś plażowicze w Międzyzdrojach mają powody do radości. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży oferują doskonałe, bezpieczne warunki do rekreacji wodnej. Przy znikomym wietrze i przyjemnych temperaturach, to idealny czas na kąpiel. Oto szczegółowy raport z obu monitorowanych kąpielisk:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości 920 metrów, zlokalizowany na wschód od molo) – kąpielisko jest dziś otwarte . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 22°C , a woda w Bałtyku ma zachęcające 19°C . Prawie bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 1 m/s ) gwarantuje całkowicie spokojną taflę wody. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 24 sierpnia potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli . Następne badanie zaplanowano na 2 września.

(obszar wodny o długości 920 metrów, zlokalizowany na wschód od molo) – kąpielisko jest dziś . Temperatura powietrza wynosi komfortowe , a woda w Bałtyku ma zachęcające . Prawie bezwietrzna aura (wiatr zaledwie ) gwarantuje całkowicie spokojną taflę wody. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 24 sierpnia potwierdza, że jest ona w pełni . Następne badanie zaplanowano na 2 września. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 metrów na zachód od molo) – tu również warunki są znakomite i kąpielisko pozostaje otwarte. Identycznie jak po wschodniej stronie molo, termometry wskazują 22°C, a woda ma temperaturę 19°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością 1 m/s morze jest wyjątkowo spokojne. Oficjalne badania wody również potwierdzają jej wysoką jakość i pełną przydatność do kąpieli.

Po udanym plażowaniu warto przenieść się na pobliską Aleję Gwiazd, gdzie od 28 do 30 sierpnia odbywa się Kulinarny Festiwal Pogranicza. To świetna szansa na spróbowanie tradycyjnych dań kuchni polskiej i niemieckiej, które doskonale dopełnią udany wakacyjny dzień.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Na podstawie najnowszych raportów i ocen czystości wody, na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla wszystkich miłośników morskich kąpieli. Służby sanitarne stale monitorują stan Bałtyku, a kolejne rutynowe badanie jakości wody zostanie przeprowadzone 2 września.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Międzyzdrojach stwarza wyśmienite warunki do wypoczynku: umiarkowana temperatura powietrza na poziomie 22°C, orzeźwiająca woda mająca 19°C oraz niemal całkowity brak wiatru (1 m/s). Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza – zawsze należy wchodzić do wody tylko w miejscach strzeżonych przez ratowników i bezwzględnie przestrzegać koloru wywieszonych flag. Choć dzisiejszy brak flagi oznacza bezpieczną kąpiel, warunki pogodowe nad morzem potrafią ulec szybkiej zmianie, dlatego czujność i zdrowy rozsądek są zawsze kluczem do udanego urlopu.

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