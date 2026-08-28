Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 28.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-28 12:24

Mimo niedawnego, gwałtownego załamania pogody, które w drugiej połowie sierpnia przyniosło nad Bałtyk iście jesienną aurę, końcówka wakacji w Chłopach przynosi upragniony spokój. Dzisiejszy raport z 28 sierpnia pokazuje stabilne i bezpieczne warunki do wypoczynku nad wodą, zachęcając do złapania ostatnich letnich chwil przed powrotem do szkoły.

Biała flaga na wieży ratowniczej na plaży w Chłopach. O bezpiecznych warunkach nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 28.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Plażowicze mają powody do radości – oba monitorowane kąpieliska w tej urokliwej rybackiej osadzie są w pełni otwarte i bezpieczne dla kąpiących się. Po przejściu silniejszych wiatrów z ubiegłego tygodnia, dzisiaj morze jest niezwykle spokojne. Sprawdź szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

  • Chłopy 208B – woda jest w pełni zdatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia). Dzisiejszy pomiar wskazuje przyjemną temperaturę powietrza wynoszącą 19°C oraz temperaturę wody na poziomie 18°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny, wiejąc z prędkością zaledwie 2 m/s.
  • Chłopy 214 – warunki są tu identyczne jak na sąsiedniej plaży. Woda nadaje się do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C. Słaby wiatr o prędkości 2 m/s gwarantuje spokojną taflę wody bez wysokich, niebezpiecznych fal.

Na obu kąpieliskach nie obowiązują żadne zakazy, a brak czerwonej flagi oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Choć wysokie temperatury w trakcie lata sprzyjają zakwitom sinic, to pod koniec sierpnia sytuacja w tym regionie jest pod pełną kontrolą. Na podstawie najnowszych pomiarów i oficjalnych ocen przydatności wody, na żadnym z kąpielisk w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Podobnie jak na większości otwartych plaż wzdłuż środkowego wybrzeża, woda jest czysta i bezpieczna, co pozwala na beztroskie kąpiele.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Chłopach to kwintesencja łagodnego pożegnania lata – przy temperaturze powietrza 19°C i niemal bezwietrznej aurze, spacerowicze i plażowicze mogą cieszyć się spokojem. Mimo że woda o temperaturze 18°C może wydawać się rześka, to stabilne warunki sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Pamiętaj jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy najpiękniejszej pogodzie warunki na morzu mogą ulec nagłej zmianie, a polecenia ratowników i oficjalne komunikaty sanepidu są kluczem do bezpiecznego wypoczynku.

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