Pościg policji za traktorem! Nie zgadniesz, co zrobił traktorzysta

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-28 20:20

Nietypowy pościg w województwie zachodniopomorskim. Policjanci zatrzymali 29-latka, który uciekał przed nimi ciągnikiem rolniczym. Mężczyzna nie tylko nie chciał się zatrzymać, ale podczas jazdy... pił alkohol. Badanie wykazało, że traktorzysta miał aż 4,7 promila!

Czerwony ciągnik z przyczepą stoi na polu przy drodze. O pościgu za pijanym traktorzystą przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Pijany uciekał ciągnikiem przed policją. Podczas pościgu pił alkohol

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które otrzymali policjanci z Myśliborza. Wynikało z niego, że przy drodze wojewódzkiej nr 119 w rowie wylądował ciągnik rolniczy z przyczepą. Obok pojazdu miało stać dwóch nietrzeźwych mężczyzn.

Funkcjonariusze ruszyli na miejsce. Zanim jednak tam dotarli, zauważyli na drodze ciągnik odpowiadający podanemu opisowi. Pojazd był już w ruchu.

Policjanci dali kierowcy sygnały nakazujące zatrzymanie. Ten jednak nie zamierzał stanąć i jechał dalej. Miał też problemy z utrzymaniem prostego toru jazdy. Mundurowi rozpoczęli pościg.

Podczas ucieczki przed policją pił alkohol. Traktorzysta wydmuchał 4,7 promila

Funkcjonariuszom udało się zmusić kierowcę ciągnika do zjechania z głównej drogi. Pościg przeniósł się na drogę techniczną, gdzie policjanci wyprzedzili maszynę. Wtedy zauważyli, co robi siedzący za kierownicą mężczyzna.

Jak informuje zachodniopomorska policja, 29-latek podczas jazdy pił alkohol. Ostatecznie funkcjonariuszom udało się zakończyć pościg i zatrzymać kierowcę.

Badanie alkomatem wykazało aż 4,7 promila alkoholu w jego organizmie. Na tym nie skończyły się problemy 29-latka. Po sprawdzeniu jego danych okazało się, że ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.

Mężczyzna został zatrzymany. Policja poinformowała, że po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty. Za swoje zachowanie będzie odpowiadał przed sądem.

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TRAKTORZYSTA
PIJANY TRAKTORZYSTA