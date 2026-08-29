Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, mamy znakomite wieści – na żadnym z kąpielisk w Mielnie nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do morza jest w pełni dozwolone. Bałtyk jest dziś wyjątkowo spokojny, a wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s niemal nie marszczy tafli wody. Choć temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 17°C, brak fal sprawia, że warunki do pływania są bardzo bezpieczne. Warto podkreślić, że stan sanitarny wody we wszystkich lokalizacjach został pomyślnie zweryfikowany przez inspektorów, co potwierdza jej wysoką jakość i przydatność do kąpieli.

Mielno 216 – kąpielisko otwarte; temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

– kąpielisko otwarte; temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Mielno 218 – kąpielisko otwarte; temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

– kąpielisko otwarte; temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Mielno 219 – kąpielisko otwarte; temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

– kąpielisko otwarte; temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Mielno Floryda – kąpielisko otwarte; temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

– kąpielisko otwarte; temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Mielno Krokus – kąpielisko otwarte; temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

– kąpielisko otwarte; temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Mielno Morska – kąpielisko otwarte; temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

– kąpielisko otwarte; temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Mielno Pionierów – kąpielisko otwarte; temperatura powietrza: 20°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich osób obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena stanu wody oraz codzienne obserwacje prowadzone przez ratowników na miejscu potwierdzają, że woda jest całkowicie czysta i wolna od niebezpiecznych organizmów. Można zatem bez żadnych obaw cieszyć się morskimi kąpielami w ten letni dzień.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Ostatni weekend sierpnia przynosi stabilną, choć nieco chłodniejszą aurę z temperaturą powietrza sięgającą 20°C w najcieplejszym momencie dnia. Choć mogą pojawić się lokalne, przejściowe chmury lub słaba mżawka, to przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr jedynie 2 m/s) odczucie chłodu nad samą wodą będzie minimalne. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad morzem zależy przede wszystkim od nas samych. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz regularne kontrolowanie koloru flagi na kąpielisku. Nawet przy tak spokojnym Bałtyku, jak dziś, wchodźmy do wody wyłącznie w miejscach strzeżonych i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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