Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Dla osób planujących spędzenie ostatnich godzin wakacji nad wodą mamy doskonałe informacje. Wszystkie oficjalne plaże w gminie Dziwnów są dziś otwarte i w pełni bezpieczne. Choć nad Bałtykiem powoli daje się odczuć nadchodząca zmiana pogody, wiatr na plażach jest dziś bardzo łagodny, co sprzyja spokojnej tafli wody. Pomiary z 31 sierpnia wykazują znakomite warunki do wypoczynku. Oto szczegółowy raport z poszczególnych lokalizacji:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne: Temperatura powietrza wynosi 19°C , a wody 19°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa": Na plażowiczów czeka tu cieplejsze powietrze o temperaturze 22°C , przy temperaturze wody wynoszącej 19°C . Wiatr jest nieco silniejszy, osiągając 4 m/s .

Na plażowiczów czeka tu cieplejsze powietrze o temperaturze , przy temperaturze wody wynoszącej . Wiatr jest nieco silniejszy, osiągając . Kąpielisko morskie Dziwnów: Główne kąpielisko miejskie notuje dziś 19°C w powietrzu i tyle samo – 19°C – w wodzie. Spokojny wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje brak uciążliwych fal.

Główne kąpielisko miejskie notuje dziś w powietrzu i tyle samo – – w wodzie. Spokojny wiatr o prędkości gwarantuje brak uciążliwych fal. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze: Stabilne warunki do relaksu: temperatura powietrza i wody to równe 19°C , a ruch powietrza wynosi zaledwie 1 m/s .

Stabilne warunki do relaksu: temperatura powietrza i wody to równe , a ruch powietrza wynosi zaledwie . Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich: Temperatura powietrza i wody wynosi 19°C , przy wietrze wiejącym z prędkością 1 m/s .

Temperatura powietrza i wody wynosi , przy wietrze wiejącym z prędkością . Kąpielisko morskie Dziwnówek: Słupek rtęci wskazuje tu przyjemne 22°C w powietrzu i 19°C w wodzie. Wiatr o prędkości 4 m/s tworzy jedynie delikatne marszczenie na powierzchni morza.

Czystość wody na wszystkich wymienionych plażach została oficjalnie potwierdzona przez inspekcję sanitarną podczas ostatnich badań z 24 sierpnia.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż pod koniec sezonu – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dziwnowie nie odnotowano zakwitu sinic. Parametry wody są bez zarzutu, a oficjalne analizy sanitarne potwierdzają, że kąpiel we wszystkich wyznaczonych miejscach jest całkowicie bezpieczna. Można bez obaw korzystać z uroków czystego Bałtyku aż do ostatnich minut letniego sezonu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Ostatni dzień sierpnia przynosi nam umiarkowane temperatury powietrza w przedziale od 19°C do 22°C oraz stabilną temperaturę wody na poziomie 19°C. Chociaż wiatr jest dziś słaby, a morze spokojne, to nadchodzące pogorszenie aury może przynieść przelotne opady deszczu w ciągu dnia. Pamiętajmy o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdźmy obecność i kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o wspólne bezpieczeństwo!

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