Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Poniedziałek przynosi wymarzone warunki do pożegnania z morzem. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży przy słynnym molo oferuje znakomite, spokojne warunki do pływania. Bałtyk jest wyjątkowo łagodny, a niemal całkowity brak wiatru sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi. Oto szczegóły dotyczące obu monitorowanych kąpielisk:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od Molo) – woda jest w pełni przydatna do kąpieli na podstawie ostatniej oceny sanitarnej. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 20°C , a woda ma przyjemne 19°C . Niemal nie odczuwa się tu powiewów wiatru, którego prędkość to zaledwie 1 m/s .

(obszar o długości 920 m na wschód od Molo) – woda jest w pełni przydatna do kąpieli na podstawie ostatniej oceny sanitarnej. Temperatura powietrza wynosi komfortowe , a woda ma przyjemne . Niemal nie odczuwa się tu powiewów wiatru, którego prędkość to zaledwie . Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od Molo) – tutaj warunki są bliźniacze. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do kąpieli, a woda została uznana za bezpieczną. Przy brzegu odnotowano temperaturę powietrza 20°C i wody 19°C, przy spokojnym wietrze wiejącym z prędkością 1 m/s.

Warto pamiętać, że choć dzisiejsze pomiary wskazują na wyjątkowo sielankową aurę, to Bałtyk szykuje się na dynamiczne zmiany. Prognozy meteorologiczne na kolejne dni zapowiadają wzrost prędkości wiatru na południowym Bałtyku. Dzisiejszy dzień to dosłownie ostatni dzwonek na spokojną, letnią kąpiel przed zbliżającym się, jesiennym załamaniem pogody.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic. Zarówno na plaży wschodniej, jak i zachodniej woda zachowuje pełną przejrzystość i jest całkowicie bezpieczna pod kątem biologicznym. Ostatnie oficjalne badania potwierdziły wysoką jakość wody, co oznacza, że można bez obaw korzystać z kąpieli morskich na sam koniec sezonu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Ostatni dzień sierpnia oferuje idealną synergię – temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma aż 19°C, co sprawia, że wejście do morza nie grozi szokiem termicznym. To jednak także czas, gdy ratownicy przygotowują się do zakończenia intensywnego sezonu strzeżonego, a zbliżający się wrzesień przyniesie zauważalne ochłodzenie. Warto pamiętać o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do wody należy zawsze spoglądać na maszt ratowniczy i sprawdzać kolor flagi. Choć dziś wiatr ledwo muska faje, aura na przełomie sierpnia i września potrafi zmienić się w mgnieniu oka, niosąc silne ulewy i wiatr. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i nigdy nie wchodzić do wody, jeśli na plaży powiewa czerwona flaga – bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem.

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