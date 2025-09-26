Miejsce pamięci tych, którzy stracili życie na morzu

Pomnik "Tym, którzy nie powrócili z morza" to jeden z najbardziej znanych monumentów na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Został odsłonięty 15 października 1989 roku i jest poświęcony wszystkim, którzy stracili życie na morzach i oceanach. Na murze wokół pomnika znajduje się kilkaset tabliczek z nazwiskami osób, którym poświęcony jest obelisk. To ich symboliczny grób i miejsce pamięci.

i Autor: Grzegorz Kluczyński

Pomnik na Cmentarzu Centralnym w nowej - kontrowersyjnej odsłonie

Pomnik niedawno przeszedł renowację, która wywołała sporo emocji. Mianowicie zmieniła się jego kolorystyka. Element rzeźby przedstawiający morskie fale, który dotychczas był w stonowanym szarym odcieniu, został przemalowany na kolor niebieski. Zdaniem części osób, kolorystyka jest zbyt jaskrawa i nieadekwatna do powagi miejsca.

Wiele osób twierdzi, że pomnik, który mówi o mrocznym obliczu żywiołu, który pochłonął setki istnień ludzkich, obecnie kojarzy się ze śródziemnomorskim, wakacyjnym krajobrazem, wygląda zbyt kiczowato i nie koresponduje z miejscem zadumy i pamięci ofiar.

i Autor: Grzegorz Kluczyński

Miażdżące komentarze. Porównania do "basenika ogrodowego"

Pojawiają się porównania do innych nieudolnych prób renowacji zabytków, m.in. 200-letniej kapliczki w Studzionce na Śląsku, która została oszpecona wskutek jej amatorskiego przemalowania. Pod adresem pomysłodawców nowej kolorystyki szczecińskiego pomnika padają nawet bardzo ostre słowa.

"Przemalowanie pomnika na basenik ogrodowy jest pogardą najwyższego kalibru dla upamiętnionych"

- czytamy m.in. na facebookowej grupie "Szczecin znany i historyczny", poświęconej historii miasta i jego zabytkom.

Nowa odsłona pomnika "Tym, którzy nie powrócili z morza" wywołała w mediach społecznościowych lawinę komentarzy, w miażdżącej większości krytykujących jego obecny wygląd.

"Jak można było pozwolić, nie boję się użyć tego zwrotu, na dewastację tak ważnego dla naszego miasta i regionu pomnika!"

"Nie wyobrażam sobie jakichkolwiek uroczystości upamiętniających ofiary morskiego żywiołu i morskich tragedii na tle tego kiczu. To byłaby farsa"

"Współczuję 'tfurcom' poczucia estetyki... Oczy bolą"

"A wystarczyło myjką ciśnieniową odzyskać jego dawna fakturę, zamiast malować"

"'Przaśny' - to określenie aktualnie przychodzi mi na myśl"

"Źle to wygląda"

- grzmią internauci.

Pomysłodawcy bronią "renowacji"

Nowej kolorystyki pomnika "Tym, którzy nie powrócili z morza" broni kapitan ż.w. Włodzimierz Grycner, przewodniczący Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej i jeden z inicjatorów powstania pomnika

- Komitet opiekujący się pomnikiem zdecydował o przemalowaniu fal na kolor śródziemnomorski, który z czasem przybierze odcień granatu. Chcieliśmy, by monument wreszcie był bardziej zauważalny - tłumaczy w rozmowie z "Głosem Szczecińskim" kapitan ż.w. Włodzimierz Grycner, dodając, że dyskusja na temat koloru pomnika jest niepotrzebna.

Prace przy renowacji monumentu były wprawdzie konsultowane z Wojeówdzkim Konserwatorem Zabytków, jednak zgoda miała nie obejmować koloru pomnika, który miał pozostać bez zmian.

Dyskusja szybko nie ucichnie

Czy krytyczne opinie dotyczące nowego, nieco kontrowersyjnego oblicza pomnika "Tym, którzy nie powrócili z morza" są słuszne? Sprawa nowej kolorystyki z pewnością nie raz będzie tematem burzliwych dyskusji.