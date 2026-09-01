Na jednym kąpielisku w Świnoujściu wciąż trwa sezon

Choć kalendarzowe lato powoli dobiega końca, a niebo nad miastem bywa dziś częściowo zachmurzone, to warunki na plaży na wyspie Uznam są naprawdę dobre. Brak wywieszonej czerwonej flagi potwierdza, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby wejść do wody. Na plażowiczów czeka jedno główne kąpielisko morskie, które oferuje następujące parametry:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 31 sierpnia 2026 r.). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 18°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 18°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s sprawia, że na morzu nie ma wysokich, niebezpiecznych fal.

To doskonały moment na spokojny odpoczynek, zwłaszcza że po sezonie letnim na plażach panuje już znacznie większy spokój, a łagodny wiatr sprzyja regeneracji sił na świeżym powietrzu.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią popsuć wypoczynek nad polskim morzem. Na monitorowanych kąpieliskach w Świnoujściu nie odnotowano żadnych śladów obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne próbki wody pobranej bezpośrednio przed rozpoczęciem miesiąca jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta, bezpieczna i wolna od toksycznych glonów. Można bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: wrzesień rozpoczyna się z temperaturą powietrza rzędu 18°C oraz identyczną temperaturą wody wynoszącą 18°C przy bardzo spokojnym wietrze o sile 3 m/s. Choć pogoda we wrześniu bywa zmienna i przynosi już nieco chłodniejsze dni, początek miesiąca pod względem warunków wodnych jest wyjątkowo łaskawy. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: zawsze należy sprawdzać kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!

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