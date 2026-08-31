Hotel Gołębiewski nawet 20 proc. taniej! Gigant kusi jesienną promocją

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-31 15:21

Jesień nie musi oznaczać końca sezonu na rodzinne wyjazdy. Hotele Gołębiewski przygotowały specjalną ofertę First Minute, w ramach której wcześniejsza rezerwacja może oznaczać dodatkową oszczędność. W określonych warunkach można połączyć aż trzy rabaty, a ich łączna wartość sięga około 20 proc.

Nowoczesny biały budynek Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. O jesiennych promocjach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Archiwum prywatne

Trzy rabaty na jeden pobyt

Oferta "Jesień First Minute" skierowana jest do osób, które z wyprzedzeniem planują jesienny pobyt w wybranych Hotelach Gołębiewski. Podstawowy rabat wynosi 7 proc. i przysługuje przy rezerwacji dokonanej co najmniej 30 dni przed przyjazdem.

To jednak nie wszystko. Kolejne 7 proc. mogą otrzymać osoby posiadające Złotą Kartę. Następne 7 proc. obowiązuje w przypadku wybrania oferty bezzwrotnej, która wiąże się z koniecznością wpłaty 90 proc. wartości pobytu. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, rabaty łączą się i są naliczane automatycznie. W efekcie cena pobytu może być niższa o około 20 proc.

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Trzeba zdecydować się wcześniej

Promocja ma jednak swoje warunki. Najważniejszym jest odpowiednio wczesne zaplanowanie wyjazdu. W przypadku rabatu First Minute rezerwacja musi zostać dokonana z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem.

Mniej elastyczna jest również oferta bezzwrotna. W tym wariancie trzeba zapłacić 90 proc. ceny pobytu, a możliwości anulowania rezerwacji są ograniczone. Zniżka jest więc przede wszystkim propozycją dla osób, które są już zdecydowane na konkretny termin.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ceny w restauracji w Hotelu Gołębiewski Pobierowo

Restauracja Gołębiewski Pobierowo
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Hotele Gołębiewski są "pogodoodporne"?

Co ciekawe, sieć hoteli Gołębiewski przekonuje, że ich obiekty można określić jako "pogodoodporne". Wszystko za sprawą szerokiej oferty atrakcji, z których goście mogą korzystać niezależnie od warunków atmosferycznych.

Na miejscu czekają m.in. Parki Wodne Tropikana, kluby dziecięce, sale zabaw, animacje, warsztaty kreatywne i kulinarne, kręgielnie czy salony gier. Dzięki temu deszczowa czy chłodniejsza jesienna aura nie musi oznaczać rezygnacji z zaplanowanego wypoczynku.

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HOTEL GOŁĘBIEWSKI
GOŁĘBIEWSKI