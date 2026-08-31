Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Na zakończenie letniego sezonu pogoda sprawiła plażowiczom wspaniały prezent. Wszystkie trzy oficjalne kąpieliska w Mrzeżynie są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla kąpiących się. Spokojne morze i brak silnych prądów wstecznych oznaczają, że ratownicy zezwalają na bezpieczną kąpiel na całym lokalnym pasie nadmorskim.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: Ta zachodnia plaża, która w sezonie 2026 może poszczycić się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi, oferuje dziś rewelacyjne warunki. Temperatura powietrza wynosi 23°C , a wody 18°C . Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s stwarza idealne warunki do wypoczynku. Oficjalne badania z 21 sierpnia potwierdzają, że jakość wody jest bez zarzutu.

Ta zachodnia plaża, która w sezonie 2026 może poszczycić się prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi, oferuje dziś rewelacyjne warunki. Temperatura powietrza wynosi , a wody . Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie stwarza idealne warunki do wypoczynku. Oficjalne badania z 21 sierpnia potwierdzają, że jakość wody jest bez zarzutu. Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: Zlokalizowane po wschodniej stronie portu kąpielisko kusi identyczną, bardzo przyjemną temperaturą powietrza ( 23°C ) oraz wody ( 18°C ). Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 1 m/s ) morze jest spokojne i bezpieczne. Woda nadaje się do kąpieli na podstawie oceny sanitarnej z 21 sierpnia.

Zlokalizowane po wschodniej stronie portu kąpielisko kusi identyczną, bardzo przyjemną temperaturą powietrza ( ) oraz wody ( ). Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr ) morze jest spokojne i bezpieczne. Woda nadaje się do kąpieli na podstawie oceny sanitarnej z 21 sierpnia. Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: Ostatni z monitorowanych punktów na wschodniej plaży dopełnia ten idealny obrazek. Tutaj również odnotowano 23°C w cieniu, wodę o temperaturze 18°C oraz minimalny ruch powietrza (wiatr 1 m/s). Jakość wody została oficjalnie potwierdzona jako przydatna do kąpieli.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich turystów obawiających się nagłego zamknięcia plaż mamy doskonałe informacje – na żadnym z kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano zakwitu sinic. Całe otwarte morze w tym rejonie jest w pełni czyste, co potwierdzają również oficjalne komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 31 sierpnia. Bezpieczna i przejrzysta woda zachęca do pływania i rekreacji bez obaw o zdrowie skóry czy układu pokarmowego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 31 sierpnia w Mrzeżynie panują wręcz luksusowe warunki jak na koniec wakacji: 23°C w powietrzu, 18°C w wodzie i zaledwie 1 m/s wiatru gwarantują udany wypoczynek. Choć aura wydaje się bezbłędna, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego plażowania. Przed wejściem do wody koniecznie sprawdźmy aktualny kolor flagi na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosujmy się do ich poleceń. Choć dziś morze przypomina gładkie jezioro, bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno stać na pierwszym miejscu.

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