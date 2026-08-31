Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Koniec sierpnia nad polskim morzem bywa kapryśny, ale dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim okazuje się niezwykle łaskawy dla wczasowiczów. Na wszystkich czterech wyznaczonych kąpieliskach warunki są stabilne, co pozwala na bezpieczne korzystanie z uroków Bałtyku. Choć temperatura wody wynosi orzeźwiające 15°C, to przy temperaturze powietrza sięgającej 20°C i bardzo słabym wietrze o prędkości zaledwie 2 m/s, miłośnicy morskich kąpieli mają powody do radości. Ratownicy nie zgłaszają żadnych zagrożeń, co oznacza, że na masztach nie wiszą czerwone flagi.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie spędzać czas:

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” – woda jest przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 15°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

– woda jest przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 15°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” – doskonałe warunki do relaksu, temperatura powietrza 20°C, woda ma 15°C, wiatr słaby (2 m/s).

– doskonałe warunki do relaksu, temperatura powietrza 20°C, woda ma 15°C, wiatr słaby (2 m/s). Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” – bezpieczne i w pełni otwarte, temperatura powietrza 20°C, woda 15°C, wiatr 2 m/s.

– bezpieczne i w pełni otwarte, temperatura powietrza 20°C, woda 15°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna” – woda przydatna do kąpieli, stabilne warunki z temperaturą powietrza 20°C, wody 15°C oraz wiatrem 2 m/s.

Warto podkreślić, że ostatnie oficjalne oceny jakości wody, przeprowadzone przez sanepid w drugiej połowie sierpnia, w pełni potwierdziły jej przydatność do kąpieli na każdym z tych punktów.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu plażowiczów pod koniec lata kluczowym pytaniem jest obecność uciążliwych glonów. Na szczęście wieści są bardzo pomyślne – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta i w pełni bezpieczna pod względem sanitarnym. Można bez obaw korzystać z kąpieli, pamiętając jednak o chłodniejszej temperaturze wody, która wymaga odpowiedniego przygotowania i stopniowego hartowania organizmu przed wejściem do Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura to prawdziwy dar na koniec sezonu – przyjemne 20°C w cieniu, chłodniejsza woda o temperaturze 15°C i niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 2 m/s) tworzą świetne warunki do plażowania. Należy jednak pamiętać, że pogoda nad Bałtykiem potrafi zmienić się w mgnieniu oka, a synoptycy zapowiadają bardziej dynamiczne i wietrzne dni w nadchodzącym tygodniu. Dlatego niezmiennie najważniejszą zasadą każdego bezpiecznego wypoczynku jest obserwacja koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Warto pamiętać – biała flaga to zaproszenie do bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

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