Sinice Pogorzelica. Czy w Pogorzelicy można się kąpać 31.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-31 12:52

Ostatni dzień wakacji, 31 sierpnia, przynosi świetne wieści dla wszystkich wypoczywających w Pogorzelicy, gdzie pogoda wciąż zachęca do plażowania przed nadchodzącym, gwałtownym ochłodzeniem zapowiadanym na początek września. Wszystkie cztery tutejsze kąpieliska są w pełni otwarte, oferując doskonałe warunki do bezpiecznych kąpieli w spokojnym i czystym morzu. Zanim aura zacznie przypominać jesienną, warto wykorzystać te ostatnie chwile letniego relaksu nad Bałtykiem.

Biała flaga powiewa na wieży ratowniczej nad brzegiem morza. O czystych kąpieliskach w Pogorzelicy czytaj na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Pogorzelica. Czy w Pogorzelicy można się kąpać 31.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Końcówka sierpnia to idealny moment na bezpieczną kąpiel. Choć synoptycy ostrzegają, że od jutra nad polskim morzem zacznie się załamanie pogody zwiastujące nadejście jesieni, dzisiejszy dzień w Pogorzelicy upływa pod znakiem niemal bezwietrznej i bardzo spokojnej aury. Wszystkie plaże w kurorcie są otwarte dla wczasowiczów, a woda w Bałtyku ma stabilną, bezpieczną jakość. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

  • Kąpielisko Pogorzelica 2: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 21°C, natomiast woda w morzu ma przyjemne 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje płaską taflę wody i brak uciążliwych fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko Pogorzelica Centrum: Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne – powietrze ma 21°C, woda 18°C, a wiatr osiąga jedynie 2 m/s. To doskonałe miejsce dla rodzin z dziećmi, które chcą bezpiecznie popluskać się przy brzegu.
  • Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia: Kąpielisko jest otwarte. Zachęca temperaturą powietrza na poziomie 21°C oraz wody sięgającą 18°C. Delikatny powiew wiatru (2 m/s) sprawia, że odczuwalna temperatura jest bardzo komfortowa.
  • Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia: Kąpielisko jest otwarte. Podobnie jak na pozostałych odcinkach plaży, zanotowano tu temperaturę powietrza 21°C, temperaturę wody 18°C i minimalny wiatr 2 m/s. Bezpieczeństwo kąpiących się stoi na najwyższym poziomie.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów planujących wejście do wody najważniejszym pytaniem jest obecność uciążliwych i niebezpiecznych mikroorganizmów. Mamy jednak doskonałe wiadomości. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pogorzelicy nie odnotowano obecności sinic. Bałtyk w tej części wybrzeża jest wolny od zakwitów, a woda charakteryzuje się wysoką przejrzystością. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody, przeprowadzona przez inspekcję sanitarną, w pełni potwierdza jej wysoką przydatność do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, warunki w Pogorzelicy są dziś znakomite do wypoczynku nad wodą: przyjemne 21°C w cieniu, orzeźwiające 18°C w morzu oraz niemal całkowity brak wiatru (2 m/s) stwarzają bezpieczną przestrzeń do rekreacji. Pamiętajmy jednak, że choć dzisiejsze niebo sprzyja plażowiczom, od września prognozowane są ulewne deszcze i silniejszy wiatr nad całym Bałtykiem. Niezależnie od łagodnej aury, złotą zasadą każdego bezpiecznego wypoczynku jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników. Zanim wejdziesz do wody, zawsze sprawdź kolor wywieszonej na plaży flagi – biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to kategoryczny zakaz wchodzenia do morza.

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