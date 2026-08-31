Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Końcówka sierpnia to idealny moment na bezpieczną kąpiel. Choć synoptycy ostrzegają, że od jutra nad polskim morzem zacznie się załamanie pogody zwiastujące nadejście jesieni, dzisiejszy dzień w Pogorzelicy upływa pod znakiem niemal bezwietrznej i bardzo spokojnej aury. Wszystkie plaże w kurorcie są otwarte dla wczasowiczów, a woda w Bałtyku ma stabilną, bezpieczną jakość. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko Pogorzelica 2: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 21°C , natomiast woda w morzu ma przyjemne 18°C . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje płaską taflę wody i brak uciążliwych fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda w morzu ma przyjemne . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje płaską taflę wody i brak uciążliwych fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko Pogorzelica Centrum: Kąpielisko jest otwarte . Warunki są identyczne – powietrze ma 21°C , woda 18°C , a wiatr osiąga jedynie 2 m/s . To doskonałe miejsce dla rodzin z dziećmi, które chcą bezpiecznie popluskać się przy brzegu.

Kąpielisko jest . Warunki są identyczne – powietrze ma , woda , a wiatr osiąga jedynie . To doskonałe miejsce dla rodzin z dziećmi, które chcą bezpiecznie popluskać się przy brzegu. Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia: Kąpielisko jest otwarte . Zachęca temperaturą powietrza na poziomie 21°C oraz wody sięgającą 18°C . Delikatny powiew wiatru ( 2 m/s ) sprawia, że odczuwalna temperatura jest bardzo komfortowa.

Kąpielisko jest . Zachęca temperaturą powietrza na poziomie oraz wody sięgającą . Delikatny powiew wiatru ( ) sprawia, że odczuwalna temperatura jest bardzo komfortowa. Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia: Kąpielisko jest otwarte. Podobnie jak na pozostałych odcinkach plaży, zanotowano tu temperaturę powietrza 21°C, temperaturę wody 18°C i minimalny wiatr 2 m/s. Bezpieczeństwo kąpiących się stoi na najwyższym poziomie.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów planujących wejście do wody najważniejszym pytaniem jest obecność uciążliwych i niebezpiecznych mikroorganizmów. Mamy jednak doskonałe wiadomości. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pogorzelicy nie odnotowano obecności sinic. Bałtyk w tej części wybrzeża jest wolny od zakwitów, a woda charakteryzuje się wysoką przejrzystością. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody, przeprowadzona przez inspekcję sanitarną, w pełni potwierdza jej wysoką przydatność do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, warunki w Pogorzelicy są dziś znakomite do wypoczynku nad wodą: przyjemne 21°C w cieniu, orzeźwiające 18°C w morzu oraz niemal całkowity brak wiatru (2 m/s) stwarzają bezpieczną przestrzeń do rekreacji. Pamiętajmy jednak, że choć dzisiejsze niebo sprzyja plażowiczom, od września prognozowane są ulewne deszcze i silniejszy wiatr nad całym Bałtykiem. Niezależnie od łagodnej aury, złotą zasadą każdego bezpiecznego wypoczynku jest bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników. Zanim wejdziesz do wody, zawsze sprawdź kolor wywieszonej na plaży flagi – biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to kategoryczny zakaz wchodzenia do morza.

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