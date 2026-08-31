Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 31.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-31 12:51

Koniec wakacji w Rewalu przynosi spokojną, choć zmienną aurę. Według oficjalnych danych z 31 sierpnia na tutejszych plażach panują świetne warunki do bezpiecznego wypoczynku, choć synoptycy zapowiadają na dziś częściowo słoneczną aurę z możliwością wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Przy słabym wietrze i braku jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych, to idealny moment na pożegnanie z letnim sezonem.

Biała flaga na wieży ratowniczej przy spokojnym morzu w Rewalu. O bezpiecznej kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 31.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Ostatni dzień sierpnia przynosi doskonałe informacje dla wszystkich, którzy zdecydowali się spędzić końcówkę letniego sezonu nad morzem. Na każdym z czterech monitorowanych kąpielisk w Rewalu woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne oceny sanitarno-epidemiologiczne. Słaby, niemal niewyczuwalny wiatr sprzyja spokojnej tafli wody. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

  • Kąpielisko Rewal 2: Warunki idealne do rekreacji. Temperatura powietrza wynosi 21°C, a woda ma orzeźwiające 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co oznacza brak uciążliwych fal. Kąpielisko jest w pełni otwarte.
  • Kąpielisko Rewal Centrum: W centralnej części kurortu ratownicy również nie zgłaszają żadnych przeszkód. Temperatura powietrza to 21°C, wody – 18°C. Spokojny wiatr o sile 2 m/s gwarantuje bezpieczne wejście do morza.
  • Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: Na wschodnim odcinku plaży panują identyczne, stabilne warunki: powietrze 21°C, woda 18°C oraz łagodny wiatr 2 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna.
  • Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: Zachodnia część plaży również zaprasza do kąpieli. Przy temperaturze powietrza 21°C i wody 18°C oraz wietrze 2 m/s, wypoczynek w tym miejscu to czysta przyjemność.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich obawiających się kłopotliwych glonów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano zakwitu sinic. Badania przydatności wody do kąpieli jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta i całkowicie wolna od toksycznych organizmów. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku na wszystkich plażach w gminie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 31 sierpnia w Rewalu to dzień stabilnej, ale nieco przejściowej aury, charakteryzującej się częściowym zachmurzeniem i szansami na przelotny deszcz. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C i wody rzędu 18°C, panują sprzyjające warunki do rekreacji nad Bałtykiem. Niezależnie od łagodnej pogody, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzajmy kolor flagi powiewającej na masztach ratowniczych przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Ich obecność na strzeżonych plażach gminy Rewal, która dba o bezpieczeństwo przez cały sezon letni, gwarantuje udany i bezproblemowy powrót z wakacji.

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