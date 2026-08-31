Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Ostatni dzień sierpnia przynosi doskonałe informacje dla wszystkich, którzy zdecydowali się spędzić końcówkę letniego sezonu nad morzem. Na każdym z czterech monitorowanych kąpielisk w Rewalu woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne oceny sanitarno-epidemiologiczne. Słaby, niemal niewyczuwalny wiatr sprzyja spokojnej tafli wody. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Kąpielisko Rewal 2: Warunki idealne do rekreacji. Temperatura powietrza wynosi 21°C , a woda ma orzeźwiające 18°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s , co oznacza brak uciążliwych fal. Kąpielisko jest w pełni otwarte .

Warunki idealne do rekreacji. Temperatura powietrza wynosi , a woda ma orzeźwiające . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co oznacza brak uciążliwych fal. Kąpielisko jest w pełni . Kąpielisko Rewal Centrum: W centralnej części kurortu ratownicy również nie zgłaszają żadnych przeszkód. Temperatura powietrza to 21°C , wody – 18°C . Spokojny wiatr o sile 2 m/s gwarantuje bezpieczne wejście do morza.

W centralnej części kurortu ratownicy również nie zgłaszają żadnych przeszkód. Temperatura powietrza to , wody – . Spokojny wiatr o sile gwarantuje bezpieczne wejście do morza. Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: Na wschodnim odcinku plaży panują identyczne, stabilne warunki: powietrze 21°C , woda 18°C oraz łagodny wiatr 2 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna.

Na wschodnim odcinku plaży panują identyczne, stabilne warunki: powietrze , woda oraz łagodny wiatr . Woda jest czysta i bezpieczna. Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: Zachodnia część plaży również zaprasza do kąpieli. Przy temperaturze powietrza 21°C i wody 18°C oraz wietrze 2 m/s, wypoczynek w tym miejscu to czysta przyjemność.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich obawiających się kłopotliwych glonów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano zakwitu sinic. Badania przydatności wody do kąpieli jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta i całkowicie wolna od toksycznych organizmów. Można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku na wszystkich plażach w gminie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 31 sierpnia w Rewalu to dzień stabilnej, ale nieco przejściowej aury, charakteryzującej się częściowym zachmurzeniem i szansami na przelotny deszcz. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C i wody rzędu 18°C, panują sprzyjające warunki do rekreacji nad Bałtykiem. Niezależnie od łagodnej pogody, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzajmy kolor flagi powiewającej na masztach ratowniczych przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Ich obecność na strzeżonych plażach gminy Rewal, która dba o bezpieczeństwo przez cały sezon letni, gwarantuje udany i bezproblemowy powrót z wakacji.

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