Sinice Niechorze. Czy w Niechorzu można się kąpać 31.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-31 12:49

Ostatni dzień meteorologicznego lata, czyli 31 sierpnia, przynosi wspaniałe wieści dla turystów odpoczywających w Niechorzu. Choć w miniony weekend synoptycy ostrzegali przed sztormem na Bałtyku, poniedziałek wita plażowiczów spokojną aurą. Wszystkie lokalne kąpieliska są otwarte, oferując doskonałą okazję do pożegnania sezonu wakacyjnego w wodzie.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży. O bezpiecznej kąpieli w Niechorzu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Niechorze. Czy w Niechorzu można się kąpać 31.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

Po okresie niespokojnej, wietrznej aury i ostrzeżeniach przed sztormem, sytuacja nad morzem uległa gwałtownej i bardzo korzystnej zmianie. Dzisiejsze pomiary wskazują na wyjątkowo spokojny, niemal bezwietrzny dzień – prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s. Dzięki temu na plażach w Niechorzu nie ma mowy o niebezpiecznych falach, a woda jest spokojna i bezpieczna. Przy temperaturze powietrza sięgającej 21°C oraz temperaturze wody na poziomie 18°C, koniec sierpnia oferuje idealne warunki na pożegnanie lata w morskich falach. Wszystkie monitorowane plaże są dziś otwarte i w pełni gotowe na przyjęcie urlopowiczów.

  • Kąpielisko Niechorze Centrum – woda jest w pełni zdatna do kąpieli, a brak silnego wiatru (2 m/s) gwarantuje spokojne morze. Temperatura powietrza to 21°C, a wody 18°C.
  • Kąpielisko Niechorze 2 – świetne warunki do pływania. Woda o temperaturze 18°C jest orzeźwiająca, ale przyjemna, zwłaszcza przy braku dokuczliwych podmuchów wiatru.
  • Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia – bezpieczna, czysta woda i brak czerwonej flagi zapraszają do odpoczynku. Warunki termiczne są identyczne jak w pozostałych punktach (powietrze 21°C, woda 18°C).
  • Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia – zachodnia część wybrzeża również kusi spokojną taflą wody i doskonałą widocznością. Parametry pogodowe sprzyjają bezpiecznej rekreacji.
  • Niechorze plaża zachodnia 2 – ostatni z monitorowanych punktów na mapie Niechorza również potwierdza przydatność wody do kąpieli i brak jakichkolwiek zagrożeń pogodowych.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów koniec sierpnia kojarzy się z ryzykiem zakwitu uciążliwych glonów i bakterii. Na szczęście na monitorowanych kąpieliskach w Niechorzu nie odnotowano żadnych śladów obecności sinic. Choć wysokie temperatury w innych rejonach wybrzeża czasami sprzyjają nagłemu rozwojowi tych mikroorganizmów, w Niechorzu woda jest idealnie czysta i w pełni bezpieczna. Badania laboratoryjne potwierdzają najwyższą jakość wody, co oznacza, że można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Niechorzu to prawdziwy prezent od natury na zakończenie wakacji – temperatura powietrza wynosi 21°C, wody 18°C, a bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s nie powoduje silnego falowania. Mimo tak sprzyjających okoliczności, zawsze należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przed wejściem do morza bezwzględnie sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to absolutny zakaz wchodzenia do wody – słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o siebie oraz swoich bliskich.

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