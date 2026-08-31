Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

Po okresie niespokojnej, wietrznej aury i ostrzeżeniach przed sztormem, sytuacja nad morzem uległa gwałtownej i bardzo korzystnej zmianie. Dzisiejsze pomiary wskazują na wyjątkowo spokojny, niemal bezwietrzny dzień – prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s. Dzięki temu na plażach w Niechorzu nie ma mowy o niebezpiecznych falach, a woda jest spokojna i bezpieczna. Przy temperaturze powietrza sięgającej 21°C oraz temperaturze wody na poziomie 18°C, koniec sierpnia oferuje idealne warunki na pożegnanie lata w morskich falach. Wszystkie monitorowane plaże są dziś otwarte i w pełni gotowe na przyjęcie urlopowiczów.

Kąpielisko Niechorze Centrum – woda jest w pełni zdatna do kąpieli, a brak silnego wiatru (2 m/s) gwarantuje spokojne morze. Temperatura powietrza to 21°C, a wody 18°C.

– woda jest w pełni zdatna do kąpieli, a brak silnego wiatru (2 m/s) gwarantuje spokojne morze. Temperatura powietrza to 21°C, a wody 18°C. Kąpielisko Niechorze 2 – świetne warunki do pływania. Woda o temperaturze 18°C jest orzeźwiająca, ale przyjemna, zwłaszcza przy braku dokuczliwych podmuchów wiatru.

– świetne warunki do pływania. Woda o temperaturze 18°C jest orzeźwiająca, ale przyjemna, zwłaszcza przy braku dokuczliwych podmuchów wiatru. Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia – bezpieczna, czysta woda i brak czerwonej flagi zapraszają do odpoczynku. Warunki termiczne są identyczne jak w pozostałych punktach (powietrze 21°C, woda 18°C).

– bezpieczna, czysta woda i brak czerwonej flagi zapraszają do odpoczynku. Warunki termiczne są identyczne jak w pozostałych punktach (powietrze 21°C, woda 18°C). Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia – zachodnia część wybrzeża również kusi spokojną taflą wody i doskonałą widocznością. Parametry pogodowe sprzyjają bezpiecznej rekreacji.

– zachodnia część wybrzeża również kusi spokojną taflą wody i doskonałą widocznością. Parametry pogodowe sprzyjają bezpiecznej rekreacji. Niechorze plaża zachodnia 2 – ostatni z monitorowanych punktów na mapie Niechorza również potwierdza przydatność wody do kąpieli i brak jakichkolwiek zagrożeń pogodowych.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów koniec sierpnia kojarzy się z ryzykiem zakwitu uciążliwych glonów i bakterii. Na szczęście na monitorowanych kąpieliskach w Niechorzu nie odnotowano żadnych śladów obecności sinic. Choć wysokie temperatury w innych rejonach wybrzeża czasami sprzyjają nagłemu rozwojowi tych mikroorganizmów, w Niechorzu woda jest idealnie czysta i w pełni bezpieczna. Badania laboratoryjne potwierdzają najwyższą jakość wody, co oznacza, że można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Niechorzu to prawdziwy prezent od natury na zakończenie wakacji – temperatura powietrza wynosi 21°C, wody 18°C, a bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s nie powoduje silnego falowania. Mimo tak sprzyjających okoliczności, zawsze należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przed wejściem do morza bezwzględnie sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to absolutny zakaz wchodzenia do wody – słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o siebie oraz swoich bliskich.

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