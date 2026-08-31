Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 31.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-31 12:33

Ostatni dzień sierpnia przynosi świetne warunki do wypoczynku nad morzem w Międzyzdrojach. Poniedziałek, 31 sierpnia, charakteryzuje się spokojną aurę i doskonałymi wiadomościami dla wszystkich, którzy pragną pożegnać wakacje na plaży, ponieważ woda na tutejszych kąpieliskach jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. To idealny moment na spokojny, bezpieczny relaks przy delikatnym szumie fal.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 31.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Koniec sezonu letniego upływa pod znakiem doskonałych warunków na zachodniopomorskim wybrzeżu. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży w Międzyzdrojach są w pełni otwarte dla mieszkańców i turystów. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do kąpieli, a spokojny wiatr sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi. Oto szczegółowe dane z monitorowanych kąpielisk z dnia 31 sierpnia 2026 roku:

  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości 920 m na wschód od molo): Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody w Bałtyku 19°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Państwowa Inspekcja Sanitarna oceniła jakość wody jako przydatną do kąpieli. Następne rutynowe badanie wody zaplanowano na 2 września 2026 roku.
  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar wodny o długości 1086 m na zachód od molo): Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 20°C, a wody 19°C przy wietrze o prędkości 1 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli na podstawie ostatnich badań.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Na turystów i mieszkańców czekają doskonałe wiadomości. Na obu monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Sytuacja ta wpisuje się w ogólny, bardzo pomyślny obraz polskiego wybrzeża pod koniec sierpnia, gdzie zdecydowana większość bałtyckich plaż pozostaje wolna od zakwitu cyjanobakterii. Można zatem bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Międzyzdrojach sprzyja spokojnemu relaksowi. Temperatura powietrza i wody osiągnęły niemal wyrównany poziom (odpowiednio 20°C i 19°C), co sprawia, że wejście do morza nie powoduje szoku termicznego. Minimalny wiatr wiejący z prędkością 1 m/s sprawia, że fale są znikome. Choć warunki są dziś wyjątkowo sprzyjające, zawsze pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowników i stosuj się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być na pierwszym miejscu!

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