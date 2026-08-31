Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Choć niebo nad regionem bywa dziś kapryśne, to warunki w wodzie są niezwykle stabilne i bezpieczne. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do kąpieli, a białe flagi (lub brak czerwonych) powiewają nad każdym z monitorowanych punktów. Oto szczegółowy przegląd miejsc, w których można dziś bezpiecznie wejść do wody:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne: woda i powietrze mają dziś po 19°C , a wiatr jest niemal niezauważalny (zaledwie 1 m/s ).

woda i powietrze mają dziś po , a wiatr jest niemal niezauważalny (zaledwie ). Kąpielisko morskie Dziwnów: idealne miejsce na spokojny odpoczynek – temperatura wody to 19°C , powietrza 19°C , a wiatr wieje z prędkością 1 m/s .

idealne miejsce na spokojny odpoczynek – temperatura wody to , powietrza , a wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze: woda przydatna do kąpieli ma temperaturę 19°C , przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C i minimalnym wietrze 1 m/s .

woda przydatna do kąpieli ma temperaturę , przy temperaturze powietrza wynoszącej i minimalnym wietrze . Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich: stabilne warunki z temperaturą wody i powietrza na poziomie 19°C oraz wiatrem o sile 1 m/s .

stabilne warunki z temperaturą wody i powietrza na poziomie oraz wiatrem o sile . Kąpielisko morskie Dziwnówek: dla tych, którzy wolą nieco cieplejsze powietrze ( 22°C ), choć woda ma standardowe 19°C ; wiatr jest tu nieco bardziej odczuwalny i osiąga 4 m/s .

dla tych, którzy wolą nieco cieplejsze powietrze ( ), choć woda ma standardowe ; wiatr jest tu nieco bardziej odczuwalny i osiąga . Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa": przyjemne 22°C w cieniu i woda o temperaturze 19°C; wiatr o prędkości 4 m/s dodaje nadmorskiego uroku.

Wszystkie badania jakości wody, przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny, jednoznacznie potwierdzają jej czystość i przydatność do kąpieli.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu cyjanobakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano obecności sinic, a woda jest w pełni czysta i bezpieczna dla zdrowia. Jak potwierdzają ogólne raporty sanitarne z końca sierpnia, całe otwarte wybrzeże Bałtyku jest w tym okresie wolne od tego uciążliwego zjawiska. Można zatem bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami w każdym z wyznaczonych punktów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Koniec sierpnia przynosi w regionie nieco chłodniejsze dni z temperaturami powietrza wahającymi się od 19°C do 22°C, którym towarzyszyć mogą przelotne opady deszczu. Co ciekawe, woda w Bałtyku zrównała się temperaturą z powietrzem, osiągając stałe 19°C, co sprawia, że kąpiel może wydawać się zaskakująco przyjemna. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do morza zawsze trzeba upewnić się, jaka flaga wisi na maszcie ratowników. Warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w mgnieniu oka, dlatego śledzenie komunikatów oraz stosowanie się do poleceń profesjonalnych służb ratowniczych to klucz do bezpiecznego powrotu z wakacji.

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