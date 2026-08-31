Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu zapraszają

Koniec sierpnia przynosi spokojną aurę nad samym brzegiem morza. Na żadnej z kołobrzeskich plaż nie odnotowano niebezpiecznych zjawisk, a brak czerwonych flag oznacza, że woda jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. Wszystkie monitorowane punkty raportują stabilne warunki atmosferyczne i hydrologiczne. Oto lista miejsc, w których można dziś bezpiecznie spędzić czas:

Kołobrzeg Podczele: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Kołobrzeg Wschód Bałtyk: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Kołobrzeg Wschód Marine Hotel: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Kołobrzeg Zachód Plaża TRM: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli. Kołobrzeg Zachód Radzikowo: temperatura powietrza 23°C, temperatura wody 18°C, wiatr 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.

Łagodny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że fale są minimalne, co stwarza idealne warunki do pływania zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwego zakwitu toksycznych bakterii. Na żadnym z siedmiu monitorowanych kąpielisk w Kołobrzegu nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od niebezpiecznych zakwitów. Można bez przeszkód i obaw korzystać z kąpieli morskich na całym obszarze kołobrzeskiego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura to prawdziwy dar od losu na sam koniec wakacji – temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Delikatny wiatr (2 m/s) stwarza doskonałe warunki do rekreacji. Należy jednak pamiętać, że synoptycy zapowiadają rychłe nadejście frontu deszczowego, który może przynieść gwałtowne ulewy i ochłodzenie. Z tego powodu złota zasada plażowicza jest dziś szczególnie ważna: zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na maszt ratowniczy i sprawdzić kolor flagi. Biała flaga to zielone światło do zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezwzględnie należy słuchać poleceń ratowników, którzy dbają o bezpieczeństwo na plaży.

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