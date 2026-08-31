Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 31.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-31 12:48

Ostatni dzień wakacji, 31 sierpnia, przynosi zapowiedź dużych zmian nad Bałtykiem, ponieważ do Polski zbliża się front chłodny i zmiana cyrkulacji powietrza. Mimo to w Trzęsaczu turyści mogą jeszcze cieszyć się spokojną aurą, a oba tutejsze kąpieliska są dziś w pełni otwarte i bezpieczne dla miłośników morskich kąpieli.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na pustej plaży w Trzęsaczu. O braku sinic przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 31.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Koniec sierpnia to doskonały moment na ostatnią wakacyjną kąpiel. Na obu monitorowanych plażach w Trzęsaczu warunki są znakomite, a ratownicy nie odnotowali żadnych zagrożeń, co oznacza, że możemy bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Woda w tych miejscach została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.

Oto szczegółowy raport dla poszczególnych plaż:

  • Kąpielisko Trzęsacz: plaża jest otwarta (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, natomiast woda w morzu ma 18°C. Wiatr jest bardzo słaby, osiąga zaledwie 2 m/s, co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.
  • Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia: warunki są bliźniacze – kąpielisko jest otwarte i w pełni bezpieczne. Temperatura powietrza to 21°C, wody 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych zakwitów na koniec sezonu. Na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Służby sanitarne oraz ratownicy stale trzymają rękę na pulsie, jednak na ten moment nie ma żadnych powodów do niepokoju – możecie śmiało planować wodne szaleństwo.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chociaż dzisiejsza aura w Trzęsaczu rozpieszcza nas temperaturą powietrza rzędu 21°C i spokojnym morzem przy wietrze 2 m/s, to synoptycy zapowiadają, że to ostatnie tak ciepłe chwile – początek września przyniesie załamanie pogody i silniejsze powiewy wiatru na wybrzeżu. Tym bardziej warto wykorzystać dzisiejszy dzień. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od pięknej pogody, przed wejściem do wody zawsze sprawdzajcie kolor flagi na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosujcie się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!

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