Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Na zakończenie sezonu letniego warunki nad Bałtykiem w Pobierowie są znakomite. Na żadnej z lokalnych plaż nie powiewa czerwona flaga, co oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków morskich kąpieli. Bezpieczeństwo na plażach gwarantuje pełna obsada ratowników, którzy dziś po raz ostatni w tym sezonie strzegą wszystkich wyznaczonych kąpielisk w pełnym wymiarze.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami:

Kąpielisko Pobierowo Centrum – woda jest w pełni przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, a temperatura wody to przyjemne 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, zapewniając spokojną taflę wody.

– woda jest w pełni przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, a temperatura wody to przyjemne 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, zapewniając spokojną taflę wody. Kąpielisko Pobierowo 2 – woda bezpieczna i czysta, temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s.

– woda bezpieczna i czysta, temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia – parametry są identyczne: temperatura powietrza 21°C, wody 18°C, przy bardzo słabym wietrze 2 m/s.

– parametry są identyczne: temperatura powietrza 21°C, wody 18°C, przy bardzo słabym wietrze 2 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 – woda zdatna do kąpieli, powietrze rozgrzane do 21°C, woda ma 18°C, wiatr 2 m/s.

– woda zdatna do kąpieli, powietrze rozgrzane do 21°C, woda ma 18°C, wiatr 2 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – zaprasza na bezpieczną kąpiel; temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s.

– zaprasza na bezpieczną kąpiel; temperatura powietrza: 21°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 2 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 – woda czysta i zdatna do kąpieli, powietrze ma 21°C, woda 18°C, wiatr 2 m/s.

Wszystkie pomiary pochodzą z 31 sierpnia, a ostatnia oficjalna ocena jakości wody została przeprowadzona 24 sierpnia, potwierdzając jej pełną przydatność do kąpieli.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

To świetne wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż na koniec wakacji. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pobierowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Służby sanitarne regularnie monitorują stan Bałtyku w tym rejonie, a ostatnia oficjalna ocena potwierdza brak jakichkolwiek toksycznych zakwitów, co pozwala na bezstresowy relaks w wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Pobierowie to klasyczne, przyjemne pożegnanie lata. Przy temperaturze powietrza sięgającej 21°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr zaledwie 2 m/s), warunki do wypoczynku są niezwykle komfortowe. Temperatura wody na poziomie 18°C może wydawać się nieco rześka, jednak przy tak spokojnym morzu sprzyja ona orzeźwiającym kąpielom. Choć dzisiejszy dzień zachęca do wejścia do wody, należy pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze warto sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed wejściem do morza i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników, dla których dzisiejszy dzień jest wyjątkowo pracowity ze względu na kończący się sezon pełnej ochrony.

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