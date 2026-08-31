Pełne hotele i pensjonaty, jeden niekwestionowany hit, ale były też minusy. Jak minęły wakacje nad Bałtykiem?

Bałtyk bez granic sezonowych. „To był bardzo dobry sezon”

Przedsiębiorcy zgodnie podkreślają, że ruch turystyczny nad morzem nie kończy się wraz z wakacjami.

– To był bardzo dobry sezon. Nad morzem nie ma już jednak tak wyraźnych granic sezonowych. Turystów nadal nad morzem jest sporo. Widzimy wielkie zainteresowanie kurortami turystów z zagranicy, ale także naszych krajowych wybierających np. Świnoujście, Kołobrzeg czy Pobierowo. Na pewno najważniejszym wydarzeniem sezonu było otwarcie Hotelu Gołębiewski – zaznacza Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Rekordowy czerwiec i świetna majówka zapowiadały mocne lato. Lipiec i sierpień również przyniosły wysoką frekwencję, mimo kapryśnej pogody. Turyści coraz częściej szukają nie tylko słońca, ale też jakości i klimatu innego niż w kurortach Bułgarii czy Hiszpanii.

– U nas nie musi być zawsze tylko słonecznie. Nasza specyfika korzysta z tego, że mamy zmienną pogodę, ale wysoką jakość hoteli, atrakcje związane ze SPA i Wellness, ale też dużo dodatkowych atrakcji w kurortach np. oceanaria, muzea, parki rozrywki czy wreszcie Hossoland, którego drugi sezon był zdecydowanie bardziej udany. Nasza turystyka może już konkurować z tym, co znamy z Europy. Rozmawiając z hotelarzami właściwie nie słyszałam narzekań, można więc stwierdzić, że jest dobrze – mówi Hanna Mojsiuk. – Mamy modę na Polskę i modę na wypoczynek nad Bałtykiem – dodaje.

Hotel Gołębiewski premierą sezonu. „Mówiła o nim cała Europa”

Otwarcie gigantycznego Hotelu Gołębiewski było jednym z najgłośniejszych wydarzeń lata. Obiekt przyciągnął tłumy i stał się tematem rozmów w całej Europie.

– Na pewno wielu turystów zwracało uwagę na Hotel Gołębiewski, o którym mówiła cała Europa i co napędziło ruch nad Bałtykiem. Musimy jednak pamiętać, że naszej marki nie buduje jeden obiekt. Jeden turysta wybierze ten wielki hotel, a inny będzie szukać kameralnego pensjonatu. Różnorodność przyciąga nad Bałtyk – podkreśla Mojsiuk.

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Świnoujście, Kołobrzeg, Międzyzdroje… i nowe hity sezonu

Największym zainteresowaniem cieszyły się klasyczne turystyczne potęgi: Świnoujście, Międzyzdroje i Kołobrzeg. Ale lista hitów sezonu jest dłuższa.

– Oczywiście Świnoujście, Międzyzdroje i Kołobrzeg, ale do tej listy dopisujemy szturmem podbijające rynek Pobierowo i mniejsze kurorty, które przyciągają turystów szukających kameralnego wypoczynku. Tutaj widziałem wielu turystów choćby w Dźwirzynie, Pogorzelicy czy Rewalu – mówi Kamil Pyclik, prezes PIG w Świnoujściu.

Krótkie wypady zamiast długich urlopów

Zmienia się styl wypoczywania nad Bałtykiem. Coraz rzadziej wybieramy dwutygodniowe pobyty, a coraz częściej – krótkie, intensywne wyjazdy.

– Nad morze lubimy jeździć częściej, ale na krótkie wypady. Rzadko zdarza się, że ktoś przyjeżdża na dwa tygodnie, a częściej mamy gości od czwartku do niedzieli. Rezerwacji najwięcej jest na lipiec, a od długiego sierpniowego weekendu liczba powoli spada – mówi Grzegorz Dobosz, właściciel hotelu Hamilton w Świnoujściu.

Lepsza infrastruktura drogowa sprawia, że nad morze łatwiej docierają mieszkańcy centralnej Polski, a także goście z Czech czy Niemiec.

Apartamenty rosną w siłę. „Pracują na siebie cały rok”

Rynek noclegowy nad Bałtykiem dynamicznie się zmienia. Coraz większą rolę odgrywają apartamenty na wynajem.

– Podaż apartamentów na wynajem w dużych kurortach turystycznych mocno wzrosła, bo inwestycji jest dużo, są oddawane do użytku, a nie wszystkie są sprzedawane prywatnym inwestorom. Te bez swoich stałych właścicieli zwykle trafiają na wynajem i pracują na siebie w sezonie i po sezonem. Apartamenty stają się nie tylko sposobem na weekend, ale także na dłuższe wypady rodzinne – tłumaczy Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.

Wrzesień nadal mocny. Obłożenie powyżej 80%

Choć wakacje się kończą, sezon nad Bałtykiem trwa. Według Północnej Izby Gospodarczej wrześniowe obłożenie hoteli wciąż przekracza 80%, a w niektórych obiektach jest jeszcze wyższe.

Bałtyk nie zwalnia tempa. Przedsiębiorcy mówią wprost: jeśli pogoda dopisze, jesień może być równie udana jak lato, a polskie morze coraz bardziej staje się kierunkiem całorocznym.

Źródło: Północna Izba Gospodarcza

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