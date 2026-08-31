Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Darłowie dziś zamknięte

Mimo przyjemnej temperatury powietrza sięgającej 21°C i niemal bezwietrznej aury (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s), wejście do morza jest dziś niemożliwe. Ratownicy musieli podjąć decyzję o zamknięciu plaż ze względu na skrajnie niską temperaturę wody, która wynosi zaledwie 13°C. Zgodnie z polskimi przepisami, jeśli temperatura wody spada poniżej 14°C, ratownicy mają obowiązek wywieszenia czerwonej flagi, ponieważ kąpiel w tak zimnym akwenie grozi niebezpiecznym dla życia wstrząsem termicznym.

Ten nagły spadek temperatury to klasyczny przykład tzw. upwellingu. Choć nad morzem jest spokojnie, wiatry wiejące wzdłuż brzegu odepchnęły ciepłą warstwę wody powierzchniowej w głąb morza, a na jej miejsce z dna runęły masy lodowatej wody głębinowej. Sytuację potęguje fakt, że cały sezon letni 2026 na Bałtyku charakteryzuje się niższą temperaturą z powodu potężnego wlewu zimnych wód z Morza Północnego na początku roku.

Lista zamkniętych kąpielisk z powodu niskiej temperatury wody (13°C):

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1 (woda przydatna do kąpieli, ocena z 25.08.2026)

(woda przydatna do kąpieli, ocena z 25.08.2026) Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2 (woda przydatna do kąpieli, ocena z 24.08.2026)

(woda przydatna do kąpieli, ocena z 24.08.2026) Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3 (woda przydatna do kąpieli, ocena z 24.08.2026)

(woda przydatna do kąpieli, ocena z 24.08.2026) Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4 (woda przydatna do kąpieli, ocena z 24.08.2026)

(woda przydatna do kąpieli, ocena z 24.08.2026) Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2 (woda przydatna do kąpieli, ocena z 24.08.2026)

(woda przydatna do kąpieli, ocena z 24.08.2026) Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3 (woda przydatna do kąpieli, ocena z 24.08.2026)

(woda przydatna do kąpieli, ocena z 24.08.2026) Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4 (woda przydatna do kąpieli, ocena z 24.08.2026)

(woda przydatna do kąpieli, ocena z 24.08.2026) Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5 (woda przydatna do kąpieli, ocena z 24.08.2026)

Woda na wszystkich wymienionych wyżej plażach została uznana za czystą i bezpieczną pod względem mikrobiologicznym, dlatego jedyną barierą uniemożliwiającą kąpiel pozostaje jej lodowata temperatura.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się toksycznych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano obecności sinic. Co ciekawe, to właśnie niska temperatura wody w Bałtyku w sezonie 2026 skutecznie hamuje rozwój tych niebezpiecznych cyjanobakterii. Zimne masy wody niesione przez upwelling oraz wcześniejsze wlewy oceaniczne sprawiają, że warunki do zakwitu są wyjątkowo niekorzystne, co chroni plażowiczów przed nagłym zamykaniem plaż z przyczyn sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dziś w Darłowie panuje doskonała pogoda na spacery i łapanie ostatnich promieni letniego słońca – termometry wskazują przyjemne 21°C, a wiatr jest niemal niewyczuwalny (1 m/s). Choć słońce kusi, złota zasada plażowicza brzmi: czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze respektujmy decyzje ratowników i oznaczenia na plaży. Ignorowanie zakazu przy temperaturze wody wynoszącej 13°C to bezpośrednie narażanie się na skurcze, paraliż mięśni, a nawet utratę przytomności w wyniku szoku termicznego. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!

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